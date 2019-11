Sønderborg Kommune er tæt på at halvere CO2-aftryk

Sønderborg Kommune har godt og vel nået deres delmål om at halvere deres CO2-aftryk. Det viser CO2- og energiregnskabet 2018, som netop er præsenteret for Økonomiudvalget.

Regnskabet viser en reduktion på 49,3 pct. i 2018. Det endelige mål er CO2-neutralitet, altså nul udledning, i 2029.

Men forude venter en udfordring. De lavthængende frugter er plukket, de lette løsninger indført og den sidste svære halvdel venter.

- I sidste ende skal vi have produceret mere grøn energi for at kunne nå helt i mål. Kommunen har investeret 170 millioner kroner i energirenovering i de kommunale bygninger. Der skal noget vilje til, men der er meget at gøre endnu, siger borgmester Erik Lauritzen, Soc.dem, som nævner at flere bygninger skal kobles til grøn fjernvarme.

El-biler overhaler næppe diesel og benzin

Et af de steder, man har skåret i CO2-udledningen, er i kommunens bilpark. Her står efterhånden 10 el-biler, seks el-varebiler, 17 hybrider og et par, der kører på gas.

- Vi har indført en retningslinje om, at skal en medarbejder kører længere end 75 km, så tager man en af elbilerne, fortæller Lars Bagger, der er specialist på transportkontoret hos Sønderborg Kommune.

Med en kommunal bilpark, der rummer omkring 600 køretøjer, så udgør de miljøvenlige biler ikke en prangende andel.

- Vi vil gerne have flere elbiler, men vi har ikke en decideret plan for, hvornår vi skifter. Det kommer simpelthen an på økonomien. En elbil er dyre at køre i end en konventionel bil.

Lars Bagger sidder i en af kommunens el-biler. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

LED-lamper sparer 1.3 mio. kilowatt om året

Et af de steder, kommunen dog har gjort et godt indhug i elforbruget, er gadebelysningen.

Gennem de sidte fire år har man skiftet 10.700 gadelamper til LED, og det kan mærkes.

- Det er en kæmpe forskel. Vi sparer mere end en fjerdel af strømmen til lamperne, fortæller ingeniør Lars Overgaard fra afdelingen for projekt og anlæg i Sønderborg Kommune.

Besparelsen svarer ca. til det 812 gennemsnitsdanskere ville bruge i el om året.

- Selv juletræet, som borgmesteren tænder i dag, det er med LED-pærer.