Sønderborg slukker gadelyset om natten

Det forventes, at ombygningen af styreboksene kan være gennemført med udgangen af 2022.

- Vi laver en investering i år, så man fremadrettet kan programmere gadelysene. På den måde kan lyset holdes tændt i vores signalreguleringer og fodgængerfelter, som er lovpligtigt. Med investeringen bliver det muligt at slukke for resten af gadelysene fem timer om natten. Tidspunktet er valgt for at genere færrest muligt samtidig med, at vi forsøger at finde en balance mellem at spare på energien og sørge for, at det skal være trygt og sikkert at færdes på vejene, udtaler Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik- By- og Boligudvalget.