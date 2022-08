Varmen bliver dyrere og dyrere – men hvilke energikilder bør du vælge?

Varmepumper benyttes også af de fleste fjernvarmeselskaber, som dog kan udnytte effekten endnu bedre, end den enkelte boligejer selv kan. Det skyldes, at de fleste, der køber en varmepumpe, ikke gør mere for at vedligeholde den efterfølgende. Der adskiller den sig fra kraftvarmeværkerne, hvor der hele tiden er nogle, der tjekker driften af det.

Flere danskere har dog opdaget det smarte i en varmepumpe, og derfor har der været flere måneders ventetid på at få anskaffet sig en.

Olie- og naturgasfyr

Over 600.000 boliger opvarmes af olie- eller gasfyr. Begge afbrænder fossile brændsler, som opvarmer vand, der sendes rundt i husstandes radiatorer.

Forbrænding af olie og gas er ikke særlig klimaneutralt, og siden 2013 har det været forbudt at installere olie- eller gasfyr i nye huse uden særlig tilladelse. Tendensen er, at flere udskifter deres olie- eller gasfyr med en varmepumpe.

- Det er næsten det værste, man kan have. Det er absolut ikke bæredygtigt, og det er heller ikke længere attraktivt at have olie og naturgasfyr, fordi priserne stiger voldsomt, siger Tue Patursen.