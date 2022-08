Prisen på træpiller er den højeste, som importør fra Kolding har oplevet i mere end 25 år i branchen

Lokalvalgte Anders Kronborg (S), der er medlem af Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg, fortæller at man er opmærksom på træpillers prisudvikling.



- Der hvor vi har hjulpet, det var dem, der var hårdest ramt i første omgang. Ser vi på et hus, der er 100 kvadratmeter, så kan vi se, at dem der har et pillefyr, de har en ekstraregning på cirka 250 kroner, hvor dem der har gas havde en regning på 1500 kroner. Så der var en meget stor prisforskel her. Men det er klart, at vi ser en stigning i priserne i øjeblikket. Vi følger det her tæt. og hvis vi kan, så vil vi meget gerne hjælpe yderligere, siger han og fortsætter:



- Det, vi har set tidligere med pillefyr, det er, at det her område har ligget stabilt og så er det begyndt at stige efter, at aftalen var indgået, siger han til TV SYD.