Alsik: Sønderborgs nye fire-stjernede bygning

Siden november 2015 har borgerne i Sønderborg kunne følge med i opførelsen af det nye Hotel Alsik på havnefronten, der åbner for gæster til maj.

Alsik er placeret på havnefronten lige ud til Alssund. Det har arkitekten udnyttet og givet 92 procent af værelserne udsigt over vandet. Herudover vil det 70 meter høje hoteltårn rumme en udsigtsetage med panoramavinduer hele vejen rundt, som vil være åben for offentligheden.

Alsikke er navnet på en kløverblomst, og derfor er det også den, der er stiliseret i logoet. Det er Henning Larsen Architects, der har tegnet Alsik. De står også bag Bølgen i Vejle, SDU i Kolding og mange flere berømte byggerier.

I den 70 meter høje bygning bliver der plads til konference og mødelokaler på 1. sal - og op til 15. etage bliver der 190 værelser.

Ingen af værelserne er helt ens. Det kan man også se på facaden, hvordan vinduerne sidder forskudt.

Men man behøver ikke booke et værelse eller et bord for at nyde udsigten over Alssund. På 16. etage er der lavet en udsigtspost, som alle kan besøge, når hotellet åbner i maj 2019.

Herfra kan man se Alsion med koncertsal og universitet og til Dybbøl Banke, der er seks meter lavere end Alsik.

Hotel Alsik er den største bygning i den store plan, der blev lagt for den tidligere industrihavn i Sønderborg for 10 år siden. Flere nye byggerier er skudt op på kajen, og nu er 75 procent af havneområdet belagt.

Det var den amerikanske arkitekt Frank Gehry, som stod for planen.

Hotellet tilbyder også ren afslapning med Danmarks største spa- og wellnessområde på hele fire etager.

Byggeprisen er ikke kendt af offentligheden. Det er Bitten & Mads Clausens Fond samt PFA Ejendomme, der er investorerne bag opførelsen.

- Vi må nok sige, at afkastet på den investering, vi har gjort her, nærmer sig 0. Men det er også, fordi vi har så meget hjerteblod - vi vil meget gerne gøre noget for området hernede, siger Peter Clausen, formand, Bitten og Mads Clausens Fond.