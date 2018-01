Sognepræst efter hærværk: Der er en, der har været rigtig vred

Jakob Wilms Nielsen skulle egentlig afholde gudstjeneste, men fandt sin kirke med 14 vinduer smadret.

Guds hus i Kvaglundparken har natten til søndag været udsat for hærværk.

- Det var ikke lige, hvad vi havde drømt om.

Sådan siger Jakob Wilms Nielsen, der er sognepræst i Kvaglund Kirke. Da han i morges mødte ind for at afholde gudstjeneste var kirken blevet udsat for hærværk. 14 af vinduerne i kirken var blev smadret.

- Der ligesom blod på vinduerne, og man har metodisk taget alle vinduerne og ikke været bange for at få blod på hænderne. Det har ikke været nogen, der vil bryde ind. Jeg tror, at det har været en der har været vred og vil vise, at man er vred”, siger Jakob Wilms Nielsen til TV SYD.

Der er ikke stjålet noget fra kirken. Vinduerne har to lag glas, og det er kun det yderste lag, der er blevet smadret. Kvaglundparken har ry for at være et hårdt område, men sognepræsten tror ikke, at det er en gruppe af ballademagere, der står bag.

- Nu skal vi høre, hvad politiet siger. Om det bare er en mand. Det er svært at gøre noget ved. Der er mennesker, der nogen gange kommer til at gøre noget, som de ikke skulle, og som de dagen efter fortryder.

Også en bil og tre vinduer i biblioteket ved siden har været udsat for hærværk.