Sol og sommervejr på vej - især i Sønderjylland

Efter dage med køligt og ustadigt vejr lover DMI markant højere temperaturer.

Der er sommervejr på vej igen. Efter nogle forholdsvis kølige dage lover DMI, at et højtryk vil føre til stabilt, solrigt og ret varmt vejr i de kommende par uger.

Sommervejret ventes at toppe midt i næste uge, hvor varm luft en overgang vil strømme op over landet fra syd. Lokalt kan det blive til en sommerdag med over 25 grader, og chancen er størst i Sønderjylland.

Men allerede nu skinner solen, og temperaturen stiger gradvist. Til weekenden bygges et højtryk op over det sydligste Skandinavien, og søndag får vi omkring 20 grader de fleste steder.

Næste uge (uge 19) begynder med flot højtryksvejr. Det betyder, at du kan nyde masser af solskin, svage vinde og behagelige temperaturer op omkring 20 grader. Ved kyster med pålandsvind eller søbrise kommer temperaturen dog kun op mellem ni og 14 grader.