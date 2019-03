Sormani er finito i Vejle

Den italienske træner Adolfo Sormani stopper omgående i Vejle Boldklub. Det sker efter eget ønsker skriver klubben.

Den italienske træner der stod i spidsen for holdet, da det før denne sæson, påny vendte tilbage til Superligaen, er allerede fortid i klubben.

Klubben skriver, at Adolfo Sormani, efter søndagens 0-2 nederlag mod FC København, meddelte at han ønskede at blive løst fra sin kontrakt

Så sent som i sommer blev kontrakten ellers forlænget med den 53-årige italiener. Adolfo Sormani blev ansat i juni 2017.

Alfonso Sormani forklarer sin beslutning med, at han vurderer, at holdet har brug for ny energi og inspiration for at sikre eksistensen i Superligaen. Her er holdet lige nu placeret på sidstepladsen.

Vejle Boldklub skriver, at afløseren allerede er fundet. Navnet på den nye træner bliver offentliggjort onsdag.

Der er fortsat to kampe tilbage i grundspillet. Lørdag møder Vejle på hjemmebane Vendsyssel FF i et særdeles vigtigt bundopgør.