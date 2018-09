Sportsdirektør: Astralis-sejr er kulmination på benhårdt arbejde

Det danske e-sportshold Astralis vandt søndag aften det, der populært bliver kaldt VM i Counter Strike.

Hårdt arbejde og et intensivt "performance-forløb" førte søndag aften de danske Astralis-spillere til sejren i en stor major-turnering i London i computerspillet Counter Strike.

Det siger sportsdirektør i e-sportsorganisationen RFRSH Kasper Hvidt.

Han er tidligere håndboldmålmand for blandt andet KIF Kolding København og det danske herrelandshold og har hjulpet med at skabe professionelle rammer for Astralis.

- Jeg er superglad. Det her er kulminationen på seks menneskers rigtigt hårde arbejde med blandt andet de redskaber, jeg har givet dem, siger han.

- Siden februar har de indgået i et fokuseret performance-forløb. Det her er ikke slut, for vi skal videre. Men det er det første store mål, vi når sammen.

I finalen vandt Astralis suverænt over Natus Vincere fra Ukraine.

E-sportens grand slam

Turneringen i London er den sidste af årets to majors og bliver populært kaldt for VM, da hele verdenseliten er samlet.

Betydningen skal ikke undervurderes, mener Kasper Hvidt.

- Nogen kalder det et verdensmesterskab, men jeg vil hellere sammenligne det med for eksempel en grand slam i tennis. Det er det, Caroline Wozniacki kæmpede hele sin karriere for at nå en gang i år i Australien, siger han.

- Det er det, der afgør, om du er virkelig succesfuld eller bare okay succesfuld. Det er den største turnering, der overhovedet eksisterer.

Fedt for alle omkring holdet

Kasper Hvidt forklarer, at der har været en lang række mennesker omkring holdet.

- Det er selvfølgelig fedt for Astralis-drengene. Men det er også fedt, for alle de mennesker, der vier deres liv til at hjælpe dem, siger han.

- Her er både tale om fysioterapeuter, læger, psykologer og diætister. Det er kronen på værket for alle sammen.

- Det har handlet om at professionalisere deres hverdag og få opfattelsen af, hvordan man agerer som professionel atlet. Det har de fem spillere og deres træner været exceptionelt gode til at tage imod.

Næste store mål er ifølge Kasper Hvidt Blast Pro Series i København, hvor holdet håber på at tage revanche på hjemmebane efter et finalenederlag sidste år.