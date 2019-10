Sprunget vandledning spærrer pendlere inde

Oversvømmede gader og stræder er ikke uvant for vejlenserne. Mandag skete det igen, men denne gang ikke efter voldsomt regnvejr. Denne gang var hovedledningen mellem byens to vandtårne sprunget.

Det resulterede i, at drikkevand fossede ud i gaderne omkring Gammelhavn og Lollandsgade. I tunnellen på Gammelhavn stod vandet op til over en meter, og derfor måtte myndighederne indtil videre spærre vejen af.

Det gik blandre andre ud over Sabine Lindemann Petersen, Bredsten, som ikke kunne få sin bil ud fra pendler-parkeringspladsen.

- Jeg kan ikke komme til min bil, som holder ovre på pendlerparkeringen på den anden side. Det er rigtig træls. Jeg havde da håbet at kunne komme hjem og hente min søn i vuggestue lidt før tid, siger hun.

Alt afhængig af, hvor lang tid, der går, før hun kan få bilen ud, vil hun overveje alternative transportmuligheder.

- Jeg synes, det er uheldigt, at jeg ikke vidste, hvad situationen var. Havde jeg vidst det i Odense, kunne jeg have struktureret det anderledes. Det var en streg i regningen at komme hertil og se alt det her vand og få at vide, at man ikke kan komme til bilen.

Hun lader nu bilen stå til i morgen og bliver hentet af sin mand.

Tunnel lukket resten af ugen

Flere end 100 biler holder mandag på pendlerpladsen og må ikke forlade den, fordi Gammelhavn er oversvømmet. Kommunen er ikke sikker på vejens beskaffenhed og vil være sikker på, at den er forsvarlig at køre på, inden pendlerne får lov at forlade pladsen, oplyser Erik Bjerre, vejingeniør i Vejle Kommune.

Ifølge kommunens Vej & Park afdeling vil tunnellen som minimum være lukket resten af ugen.

Vandet kan være brunt

Forsyningsselskabet TreFor oplyser, at trykket i byens vandhaner genetableret, og alle har vand igen.

- Der gik hul på en af de store vandledninger på 500 mm. Men der er lukket af for bruddet igen ved 13-tiden, fortæller Anya Palm, pr- og pressechef hos TreFor, til TV SYD.

Vejlenserne kan forvente misfarvning af drikkevandet og luft i hanerne de næste 24 timer.

Det er ifølge TreFor uskadeligt og kan ordnes ved at lade vandet løbe lidt.

Bruddet på den store vandledning, der løber mellem vandtårnene på Nørremarken og Søndermarken, skete ved 10-tiden mandag.