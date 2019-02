Stærene leger allerede forår

Det milde vejr får stærene til at danse på himlen tidligt i år.

Ved Vadehavet er det lige nu muligt at få et glimt af fænomenet sort sol, hvor stæreflokke flyver i vilde formationer på himlen ved solnedgang.

Tirsdag aften fangede Jeppe Tygesen fra Højer en flok stære, der danser på himlen, og det er noget tidligere end normalt.

Sort sol er nemlig typisk forbeholdt forårsmånederne, hvor stærene kommer op fra varmen i Sydeuropa og trækker mod nord for at yngle.

- Normalt foregår sort sol i marts og april, for der kommer de fleste fugle igennem Danmark, siger projektkonsulent hos Nationalpark Vadehavet John Frikke.

Derfor danser stærene på himlen Selvom stærenes dans ligner en fredsfyldt symfoni, er det i virkeligheden en kamp om overlevelse for fugleflokken. Når stærene laver sort sol, er det fordi, der er rovfugle i området, og fuglene sværmer sammen for at forvirre rovfuglene, så de ikke kan fokusere på enkelte stære. Kilde: Nationalpark Vadehavet Se mere

Årsagen til de mange stære er den milde vinter, som dels betyder, at fuglene trækker tidligere op gennem Europa, og dels at flere stære har valgt at overvintre i Danmark.

- Når det er mildt, tager fuglene chancen og stopper i Danmark, og det er gået godt for dem, der har valgt den strategi i år, siger John Frikke.

Men det kan koste fugleliv, hvis vejret pludselig slår over i hård frost, som man tidligere har set sidst på vinteren.

- De er afhængige af at finde føde på jorden, og derfor går det galt, hvis jorden er frossen, for så er der begrænset muligheder. Og så dør de simpelthen af sult, siger John Frikke.

Stærene har valgt at overvintre i Danmarks lune vintervejr. Foto: Marek Szczepanek

Sort sol kan opleves tidligere og tidligere

I de seneste år har man ved vadehavet oplevet, at stærene danser tidligere end nogensinde. Ifølge oplevelsesvirksomheden Sort Safari, der arrangerer ture til Vadehavet, skyldes det klimaforandringerne i de seneste år.

- For 10 år siden var det meget usædvanligt at se sort sol så tidligt, men ikke længere, siger naturvejleder Ivar Gram.

Hvis man vil have en chance for at opleve fænomenet, skal man ifølge Nationalpark Vadehavet kigge omkring Rudbøl ved landegrænsen, hvor stærene blev set tirsdag aften.

Chancerne for at se sort sol stiger i takt med, at flere fugle kommer til landet, hvis det milde vejr fortsætter.