Familien har fået nok af kage, så nu bager Stine for at glæde andre

Stine tilbød at bage kager gratis for folk – hun fik lidt flere bestillinger, end hun havde regnet med.

Ovnen er tændt på 180 grader. Røremaskinen snurrer lystigt i hjørnet, og midt i det hele står 22-årige Stine Ballegård og smelter smør i en gryde.

Hun er i gang med bestilling nummer fem – ud af en hel del - som hun skal bruge de næste mange måneder på at bage.

- Jeg kan godt lide, at man samles om noget, som alle kan lide, og som gør folk glade og sådan noget. Det, tror jeg måske bare, ligger lidt i mig.

Men vi spoler lige tiden tilbage. Til for et par uger siden, hvor Stine Ballegård fra Løsning fik en ide, hun næsten ikke turde poste på Facebook.

150 bestillinger på tre dage

Stine Ballegård er i gang med sabbatår nummer tre.

Næste år begynder hun på psykologistudiet i Aarhus, og indtil da bruger hun tiden som værtinde på Steakeriet i Vejle og som handicaphjælper. Men der manglede lidt duft af chokolade og kreativitet i hendes liv, og hvad gør man så, når familier og venner ikke KAN spise flere af ens kager?

- Jeg fik ideen til, at jeg kunne tilbyde at lave kager gratis for folk. De skal bare betale ingredienserne, men jeg var meget i tvivl, om folk ville være interesseret i det. Så jeg var noget nervøs, da jeg slog opslaget op i en gruppe i Hedensted på Facebook, fortæller hun.

Hun havde nu ikke behøvet at bekymret sig. For i løbet af få minutter lå den første bestilling. Og den anden. Og den 47. og nummer 99.

Faktisk fik hun 150 henvendelser på tre dage. Det var lidt mere, end hun kunne presse ind med to deltidsjobs, så hun har udvalgt en god fjerdedel, som så skal laves i løbet af de næste måneder.

- Jeg skal blandt andet lave en bryllupskage til 200 mennesker, og ellers er det ”tal-kager”, som er meget populære nu. Ligesom den jeg laver i dag, siger hun og peger på en sprød browniekage, hvor der ligger et udklippet 1 og 0- tal på. Det er til en dreng, der fylder 10 år fredag.

Kagen bliver hentet fredag, men først skal den lige pyntes med oreo- vaniljemousse og frugt.

Gode gerninger udløser dopamin

Gode gerninger glæder modtageren – men det giver faktisk også en helt fysisk belønning til giveren. Det viser flere undersøgelser.

Når du gør en god gerning, belønner hjernen dig med dopamin, som giver en følelse af velvære og glæde. Dopamin bliver i øvrigt også udløst, når vi dyrker motion eller sex, spiser sukker eller drikker alkohol.

For Stine Ballegård var der ikke de store overvejelser bag, da hun tilbød at give lidt af sin glæde ved kagerne videre. Faktisk var det nærmere et hensyn.

- Jeg kan snart ikke klemme mere kage ned i min familie og venner, men jeg har jo stadig lyst til at bage, og hvis jeg kan bringe lidt glæde ved at gøre noget, som selv gør mig glad – ja, så er det jo bare helt perfekt.

Hvis man vil se nærmere på Stine Ballegårds kager, har hun en instagram, der er helliget til lækkerierne. Den hedder "danish_deliciousness". Men bliv ikke for lækkersulten. Hun tager ikke flere kagebestillinger ind i den nærmeste fremtid.