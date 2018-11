Større vej spærret fra morgenstunden

Strandvejen i Fredericia er spærret for trafik i sydgående retning fra Holstensgade og ned til krydset ved Vestre Ringvej på grund af vand på kørebanen.

Trafikanter i Fredericia, der plejer at lade morgenturen gå ad Strandvejen i sydgående retning, må finde en alternativ rute fredag morgen. Et vandrør er sprunget læk og har efterladt kørebanen oversvømmet.

Ifølge vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi løb meldingen ind klokken 05.23 fredag morgen. Der er for meget vand på kørebanen til, at trafikken kan passere uden problemer. Strandvejen er derfor spærret i sydgående retning fra Holstensvej og ned til Vestre Ringvej. Politiet har endnu ikke modtaget nogen oplysninger om, hvornår man forventer, at trafikanterne igen kan bruge vejstrækningen på normal vis.

Kendt vejstrækning

Skulle nogen kunne nikke genkendende til nævnte vejstrækning, er der en god forklaring. Det var nemlig ud for selvsamme vejstrækning, den store brand på Fredericia Havn fandt sted onsdag den 3. februar 2016. Her udbrød der brand i en af tankene hos Dan Gødning, og det satte gang i det største slukningsarbejde i nyere tid.

