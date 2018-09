Stor opbakning til international skralde-dag

Da Sahra Lykkeberg fra Vejle så det er World Cleanup Day i dag lørdag, gik hun straks i gang med at arrangere sådan en skraldedag for vejlenserne.

Det er i dag international World Cleanup Day, og derfor stod Sahra Lykkeberg lørdag morgen klokken 10 klar på Nørre Torv i Vejle for at tage imod de cirka 50 frivillige, der har meldt sig til at bruge en fridag på at samle skrald.

Det ville være fedt at få flere med ud, så vi sammen kan arbejde for mindre skrald og plastik i naturen her i Vejle-området. Sahra Lykkeberg, initiativtager, World Cleanup Day i Vejle

- Jeg går selv ofte til ture i naturområder og tænkte, at det ville være fedt at få flere med ud, så vi sammen kan arbejde for mindre skrald og plastik i naturen her i Vejle-området, fortæller Sahra, der fik ideen for kun godt en måned siden, og straks gik igang med at forberede dagen.

- Jeg spurgte på facebook Vejle, om der var interesse for sådan en dag, og i løbet af 12 timer var der 100 der svarede, at de godt ville være med og støttede ideen. Det er så fedt, at folk bakker op om det, siger en begejstret Sahra Lykkeberg.

Flere skal samle skrald

En af dem der så opslaget, og som er mødt op i dag er Susanne Carlsen. Hun har glædet sig til dagen i dag.

Jeg sagde lige til min kæreste, at om fem år er der mange flere med til det her. Og så kan vi sige ” Vi var med fra starten”. Susanne Clausen, Vejle

- Jeg synes, det er alletiders, og jeg er selv ofte ude at samle plastik, når jeg løber, fortæller hun. Susanne Carlsen tror, at sådan en fælles dag vil give genlyd også i fremtiden.

- Der skal være fokus på, at der skal samles plastik op. - Jeg sagde lige til min kæreste, at om fem år er der mange flere med til det her. Og så kan vi sige ” Vi var med fra starten”, det er jeg sikker på.

World Cleaup Day i Vejle arrangeres i samarbejde med JCI Vejle.