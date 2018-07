Stort udslip af gylle er løbet ned i åen

Gylle fra landejendom løber ned i Taps Å. Myndigheder bekæmper forureningen.

Kort før klokken 22 fredag var der alarm om et gylleudslip fra en landejendom på Gl. Præstegårdsvej vest for Christiansfeld. Der er løbet mellem fem og ti tons gylle ud fra gylletanken.

Det oplyser den vagthavende ved Sydøstjyllands Politi kort før klokken 23 til TV SYD.

Politiet oplyser, at en del af gyllen er løbet ned i Taps Å, og myndighederne forsøger at begrænse forureningen mest muligt. Området er afspærret, mens man pumper gylle væk for at forhindre i yderligere forurening af åen.

Tre myndigheder på arbejde

Udslippet er så omfattende, at flere myndigheder hjælper hinanden med at få styr på gyllen, der indeholder ammoniak og kan skade fiskene og dyrelivet i Taps Å.

Trekantområdets Brandvæsen står for indsatsen og assisteres af syv medarbejdere fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland, der også stiller med lænsepumpecontainer til pumpning af gylle.