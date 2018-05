Storke-ekspert undrer sig: Ungerne lader vente på sig

Formanden for Storkene.dk havde forventet, at det første æg i reden i Smedager ville være klækket fredag. Men det er ikke sket.

Mange venter i spænding på, at ét af Tommy og Annikas æg klækker i storkereden i Smedager.

Men det er altså endnu ikke sket, og det undrer Jess Fredriksen, der er formand hos storkene.dk.

Jeg havde forventet, at det første æg ville være klækket allerede i går. Jess Fredriksen, formand, Storkene.dk

- Jeg havde forventet, at det første æg ville være klækket allerede i går, fordi storkene har gået meget rundt om æggene de sidste tre til fire dage, siger Jess Frederiksen.

Det kan dog være, at der er en forklaring på, hvorfor ægget endnu ikke er revnet med nyt liv.

- Det kan være, at det første æg ikke er nået at blive befrugtet, så det vil sige, at det først er det andet æg, som vil klække. Det sker jo, siger formanden.

Han fortæller, at der er meget større sandsynlighed for, at det andet æg klækker. Og han forventer, at det sker enten søndag eller mandag.

