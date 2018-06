Studenter i Koldings natteliv viser deres huer frem

Med studenterhuen følger både skrevne og uskrevne regler. Hvad har studenterne egentlig i huerne? Vi mødte de nybagte studenter i nat.

Rød, blå, violet, grå, sort og med flag.

Studenterhuen findes i mange varianter, alt afhængig af hvilken uddannelse den studerende har gennemført.

Trods de mange forskellige farver og bånd er traditionerne og reglerne ens. I alt er der omkring 30 forskellige hueregler. Man bider for eksempel i skyggen for held, skriver en hilsen indeni og klipper en trekant, når man har set solen stå op.

Bevæbnet med en tavle og en tusch har TV SYD's nye ungdoms- og uddannelsesredaktion Schwung været en tur ude i nattelivet i Kolding for at finde ud af, hvordan de studerendes huer ser ud.

- Det er sjovt, at man kan opnå noget i løbet af den her uge

Ditte Lassen og veninden Frederikke Brandhof er to af dem, der i nat fejrede, at tiden med lektier og eksaminer er slut for nu.

- Jeg synes, det er lidt sjovt, at man kan opnå noget i løbet af den her uge. Man kan se, hvad de andre har fået – og alle hilsnerne. Det er noget af det sjoveste. Især hvis man finder huen frem om 20 år, siger Ditte Lassen fra Munkensdam Gymnasium.

På tavlen sætter de to piger en streg hver ud for bidmærker i skyggen, hilsner, en trekant og en bølge. En trekant betyder, at de har set solen stå op, og bølgen er en tur i vandet - kun iført huen.

Har planer om at drikke 24 øl på 24 timer

De er begge klar over, hvad de går efter, næste gang der skal pyntes på huen.

- Vi skal i hvert fald have firkanten. Den har vi ikke fået endnu. Det er 24 øl på 24 timer. Det skal vi nå. Hvis vi ser solopgangen samtidig, må vi klippe en trekant, så det ligner et hus. Så den skal også med, siger Ditte Lassen.

Over 40 studenter var forbi Schwungs tavle for at sætte streger. Ingen havde scoret sygeplejersken eller været til udpumpning - endnu.