Sune og Zeray maler Tønder

I Tønder Kommune går det bedre med at få flygtninge og familiesammenførte i job. Kommunen er nu én af kun 17 kommuner, der lever op til regeringens målsætning på området.

I et lille hus i Tønder er 32-årige Zeray Habtemariam fra Eritrea i gang med at male væggene hvide. Hele huset skal have en omgang, og han er ikke bange for at tage fat.

- Zeray er en meget ihærdig og driftig ung mand, lyder det rosende fra malermester Sune Hofsted.

Han har tidligere haft svært ved at finde gode lærlinge, så da han mødte Zeray, slog han straks til.

- Zeray går ind med den helt rigtige indstilling. Vi har også haft unge mennesker fra forskellige skoler. Men de går desværre for meget op i Facebook og mobiltelefonen, forklarer Sune Hofsted.

Tønder over målstregen

Regeringens målsætning er, at hver anden flygtning skal være i arbejde senest tre år efter, han eller hun er kommet til Danmark. Med 51 procent beskæftigelse på området er Tønder kommet med i klubben af 17 kommuner, som er nået over målstregen.

Indenfor fire uger efter at de kommer til kommunen, skal de ud i praktik – om de kan dansk eller ej Henrik Franzen, borgmester i Tønder

Ifølge Tønders borgmester, Henrik Fransen (V), skyldes det en helt bestemt strategi.

- Vi besluttede, at indenfor fire uger efter at de kommer til kommunen, så skal de ud i praktik – om de kan dansk eller ej, siger Henrik Fransen.

Lærer dansk på jobbet

Indtil for et par år siden var det ellers normen, at der først var op til tre års sprogundervisning.

- Nu arbejder vi tættere sammen med virksomhederne i kommunen. For når først man er på en arbejdsplads, så kommer sproget også, siger Henrik Fransen.

Ved malerspandene i Tønder står en smilende Zeray Habtemariam. Det danske sprog halter, men malermesteren har lovet ham en lærlingeplads, og sammen med kommunen er man blevet enige om, at Zeray begynder på sprogkursus.

- Han er en kæmpe gevinst for vores lille malerfamilie, siger Sune Hofsted.