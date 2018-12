Superbrugs får handicappris

Superbrugsen i Bramdrupdam har vundet en pris. De er nemlig særligt gode til at behandle alle deres kunder ligeværdigt.

I Superbrugsen i Bramdrupdam er de gode til at tage godt imod - og tage hånd om - udviklingshæmmede kunder. De er faktisk så gode, at de har modtaget Kolding Kommunes handicappris.

Bent Skau er uddeler i Superbrugsen, og han blev rørt, da han og personalet modtog prisen på rådhuset mandag aften.

Det er ganske naturligt for os, at vi behandler alle ligeværdigt herude. Bent Skau, uddeler, Superbrugsen Bramdrupdam

- Vi havde det fantastisk. Vi var totalt høje, da vi kom ned på rådhuset, fortæller Bent Skau og fortsætter:

- Det var meget højtideligt, og det blev jeg rørt af - det kunne jeg se, at mit personale også gjorde.

Bent Skau, der er uddeler i Superbrugsen i Bramdrupdam, modtog mandag aften Kolding Kommunes handicappris.

Et godt eksempel

Til dagligt har Superbrugsen i Bramdrupdam ikke et særligt fokus på handicappede.

- Det er ganske naturligt for os, at vi behandler alle ligeværdigt herude, siger Bent Skau.

Han er taknemlig for prisen, og han håber, at andre vil gøre ham og hans medarbejdere kunsten efter.

- Jeg tror, det er vigtigt, at der en gang imellem er nogen, der får en pris. På den måde viser man andre, at det her kan være måden at gøre tingene på. Det er jo lækkert at få den anerkendelse, når man gør noget rigtigt.

Med æren følger 3.000 kroner, som brugsuddeleren lover, vil blive brugt i lokalområdet.