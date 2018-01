Sydøstjyllands Politi gør status på skolevejskontrol

690 bilister blev snuppet i at køre for stærkt, da Sydøstjyllands Politi lavede hastighedskontroller ved en række skoler i uge 2.

Sydøstjyllands politi deltog i uge 2 i den landsdækkende færdselskontrol på skoleveje. I alt blev 1518 trafikanter standset. Heraf blev 690 trafikanter - hvoraf de 576 er fra TV SYD's sendeområde - noteret for en forseelse på skolevejene. Langt de fleste overtrædelser var hastighedsovertrædelser.

I alt blev 1518 trafikanter standset i Sydøstjyllands Politikreds.

Læs også Bilister i fuld fart forbi børnenes skoler

Samlet set oplevede politiet, at rigtig mange havde styr på tingene, og det giver anledning til at uddele ros, fortæller fungerende vicepolitiinspektør Jesper Engelund i en pressemeddelelse.

- Særligt de mange skolepatruljer omkring skolerne gør et fremragende arbejde. Vi så rigtig mange cykler med korrekt lygteføring og i god stand. Flere unge bilister blev standset, og de havde både kørekort til 17-årige og den lovpligtige ledsager med i bilen. Så det overordnede billede er, at langt de fleste opfører sig fornuftigt. Det er vi naturligvis glade for.

Desværre er der stadig enkelte, der ikke får børnene spændt fast, ikke har ordentlige lygter og reflekser på cyklen og kører uden kørekort. Desuden er der for mange, der kører for hurtigt.

Læs også 154 kørte for stærkt på skolevej

- På Langmarksvej i Horsens kørte 102 bilister hurtigere end de tilladte 50 km/t. Det var en af de mest tågede dage i det nye år og trods det, var der en stor gruppe, som glemte at tænke på, at rigtigt mange børn og unge benytter både skole og idrætsfaciliteterne i området, siger Jesper Engelund.

Af de lidt mere sjældne sager, der dukkede op under kontrollen, var blandt andet en mand, der måtte aflevere bilen til politiet i Horsens, da det var 3. gang, han blev taget i at køre bil uden kørekort. En anden bilist valgte at køre i Billund uden at skrabe is af ruderne, og en bilist i Fredericia blev lidt overrasket, da han blev fanget i ATK-kontrollen fredag kl. 05.42 på Røde Banke, hvor han kørte 106 km/t, mod de tilladte 50 km/t.

På landsplan blev der konstateret lidt mere end 5300 forseelser.

Kommune Antal forseelser Skanderborg 114 Horsens 257 Hedensted 1 Vejle 127 Billund 28 Fredericia 94 Kolding 69