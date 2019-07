Øretævernes holdeplads: Syv bump på Engelbrechts vej

Benny Engelbrecht har sat sig på øretævernes rasteplads som ny transportminister. Her er syv af de mange emner, der står i kø for at blive behandlet - eller parkeret.

1. Klimaet

Partierne bag den nye regering har aftalt, at vi i Danmark fra 2030 skal reducere vores CO2-udslip med 70 procent. Vi ved ikke hvordan, men transportområdet bliver garanteret involveret. Skal vi for eksempel alle køre i elbil, kræver det langt flere ladestationer.

Ambitionerne for klimapolitikken er så omfattende, at det kan præge næsten alle ministerens beslutninger.

2. Hærvejsmotorvejen

I begyndelsen af 2020 skal ministeren og resten af Folketinget give grønt eller rødt lys for Hærvejsmotorvejen. Forinden, i juli eller august i år, kommer Vejdirektoratets VVM for vejens første etape fra Give til Haderslev. Samtidig kommer forundersøgelsen for strækningen Give til Hobro, og så ryger det hele i høring. Der er to mulige linjeføringer, vest eller øst om Billund.

3. Udenlandske lastbiler

Andelen af udenlandske lastbiler, som kører ind i Danmark, har aldrig været større. Sidste år var det 84 procent ifølge Vejdirektoratet. Samtidig har danske chauffører svært ved at klare konkurrencen fra lavtlønnede chauffører.

Der er en vejpakke på vej gennem EU-systemet, der skal sikre, at udenlandske chauffører i Danmark får dansk løn. Men både Dansk Transport & Logistik og chaufførernes organisation 3F opfordrer Christiansborg til at handle, blandt andet med mere kontrol.

4. Togbroen

Planen om en togbro over Vejle Fjord er genoplivet efter regeringsskiftet. De fire partier bag Mette Frederiksen (S, R, SF og Ø) stod nemlig sammen med DF bag togfonden, som broen er en del af. DF lagde i foråret afstand til togbroen, men nu har de fire røde partier flertal med 91 mandater.

Målet er hurtigere tog mellem Danmarks største byer. Der er lokal modstand, som måske mildnes, hvis der laves en tunnel i stedet for en bro. Samtidig er der, i disse klimatider, en forventning om elektrificering af strækningerne.

5. Billundbanen

Togfonden rummer også en jernbane fra Vejle til Billund Lufthavn. Der er undersøgt to linjeføringer med udgangspunkt i Jelling og en alternativ linje fra Gadbjerg.

Billundbanen vil sikre, at passagerer kan køre til og fra lufthavnen uden bil, og det bakker lufthavnen op. Umiddelbart er der også flertal for en løsning, men der er en regning, der skal samles op.

Ifølge Banedanmark kan det ikke samfundsøkonomisk betale sig at investere de cirka 1,5 milliard kroner, som det skønnes at koste at anlægge og drive banen i dens levetid.

6. Als-Fyn broen

På ministerens egen ø drømmes der om en Als-Fyn bro. Blandt drømmerne er et ambitiøst erhvervsliv og Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S). Drømmerne har dog det problem, at brugerbetalingen kun kan dække en lille del af regningen. I VKLA-regeringens seneste trafikplan er der end ikke sat penge af til en forundersøgelse af projektet, så der er lang vej.

7. Mere asfalt

En række veje skal udvides. I 2021 begynder arbejdet på at udvide E20/E45 ved Kolding fra fire/seks spor til seks/otte spor. To år senere tages der fat på at udvide E45 fra Vejle til Skanderborg S fra fire seks spor. Desuden udvides hovedvej 11 fra Varde til Korskroen i 2023, men det er endnu ikke besluttet hvordan.