Tæt tåge generer morgentrafikken

Gå rundt om bilen og se at alle lygter virker.

Parker eventuelt en meter fra en væg, og se om vinklen på lyskeglen falder korrekt, jf. forskrifterne.

Kontroller at køretøjet ellers er lovligt og i forsvarlig stand.

Som bilist er du ansvarlig for, at bilens lygter virker, og lyset er korrekt. Derfor skal du, inden du kører ud i trafikken, kontrollere, at bilen lever op til kravene.Fra solopgang til solnedgang (uden for lygtetændingstiden) skal man som bilist anvende nærlys, dog kan tågelys i kombination med positionslys eller særligt kørelys også anvendes.Fra solnedgang til solopgang samt ved nedsat sigtbarhed, hvor det regner, sner, er tåget eller er tusmørke, skal nærlys som minimum anvendes. Forkert lygteføring kan som minimum resultere i en bøde på 1.000 kroner.Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi