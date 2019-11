Tidligere Liberal Alliance-medlem overvejer nyt parti

På dagen hvor Simon Emil Ammitzbøll-Bille meddeler, at han sammen med tidligere gruppeformand i Liberal Alliance (LA), Christina Egelund, har dannet det nye borgerlige parti Fremad, siger tidligere LA-medlem og nu løsgænger i Varde Byråd, Steen Holm Iversen, at han lige nu overvejer at tilslutte sig de to tidligere partifæller og søge medlemskab af det nye parti Fremad:

- Jeg synes, det ser meget interessant og positivt ud, og jeg deler deres analyse om, der er behov for sådan et parti på den borgerlige fløj, siger Steen Holm Iversen til TV SYD.

Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille stifter partiet Fremad få uger efter at have forladt LA, og formanden for det nye parti bliver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Han ser behovet for et nyt parti, da det i hans øjne blandt andet er gået for vidt med symbolske udlændingestramninger. Et synspunkt Steen Holm Iversen deler:

- Der mangler et borgerlig 'værdiliberalt midterparti' som Fremad i dansk politik, som kan samle den borgerlige fløj, siger han.

Steen Holm Iversen siger, han vil bruge de næste dage på at overveje medlemskab af Fremad.

Ved valget i juni gik Liberal Alliance gik fra 13 til 4 mandater. Ud af Folketinget røg blandt andre Steen Holm Iversen, partileder Anders Samuelsen, Joachim B. Olsen og Christina Egelund.

Forlod LA efter personstrid

Efter valgnederlaget og en strid med sin nu tidligere partifælle Henrik Dahl (LA), valgte Steen Holm Iversen i august at melde sig ud af partiet. Den gang sagde han til TV SYD:

- Jeg er blevet enig med mig selv om, at Liberal Alliance er et andet parti, end det jeg meldte mig i i 2014, og som jeg har investeret tid, penge, troværdighed og integritet i. Jeg har svært ved at se mig selv repræsenteret, ved de mennesker som tegner partiet landspolitisk.