Tog står stille: Person påkørt ved Kolding

En person er blevet påkørt af toget ved Kolding. Alle tog mellem Esbjerg og Fredericia er aflyst.

OPDATERING:

Banedanmark oplyser kl. 21, at togtrafikken er genoptaget mellem Esbjerg og Fredericia. Dog kun i et enkelt spor på grund af den nedrevne køreledning. Rejsende opfordres til at orientere sig via Rejseplanen.

Det skaber store problemer i togtrafikken, at en person tidligere mandag blev ramt af toget ved Kolding.

Den ramte person er afgået ved døden.

Banedanmark oplyser, at alle tog mellem Esbjerg og Kolding er aflyst og at der i stedet er indsat busser.

En personpåkørsel ved Kolding samt den nedrevne køreledning ved Brørup Station betyder, at der er indsat togbusser ml Esbjerg og Fredericia. Pt ingen prognose. Hold dig opdateret på Rejseplanen. — Banedanmark (@banedanmark) April 23, 2018

Problemerne kommer oven i en køreledning, der mandag sidst på eftermiddagen faldt ned ved Brørup Station og allerede der skabte udfordringer for togtrafikken.

