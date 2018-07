Tommy redder bilister i havsnød

Det er højsæson for biler på stranden – men pas på advarer autohjælpsfirma. Ofte går strandturen nemlig helt galt for bilisterne.

Det sker igen og igen for Tommy Hansen:

Telefonen ringer. En bilist sidder fast i sandet på stranden – eller værre endnu: er blevet fanget af tidevandet – og skal trækkes i land.

- Inden han får ringet efter hjælp, og vi når herover, er bilen under to meter vand og cirka 100 meter ude i Vesterhavet mellem Rømø og Sild. Tommy Hansen, daglig leder, SOS Dansk Autohjælp, Esbjerg

Det er en klassiker, at strandgæster synes, der er for langt at gå fra klitterne og ned til vandet på de ofte kilometer brede strande ved Vestkysten. Så tager de bilen med på stranden og drikker kaffe i vandkanten. Men det kan blive dyrt.

Gennem 15 år har Tommy Hansen, som er daglig leder af SOS Dansk Autohjælp i Esbjerg, hjulpet hundredvis af strandede bilister – og bilister der er kommet i "havsnød" – med at få bilen i sikkerhed. Men det er ikke altid, det lykkes, før skaden er sket.

Tommy Hansen må nærmest dagligt hjælpe nødstedte bilister på strandene. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Pludselig holdt han midt ude i Vesterhavet

Sidst det gik helt galt, var i starten af juli. En mand fra Berlin var netop ankommet på Rømø med sin datter for at holde ferie. En ferie, der allerede på dag ét gik helt i fisk, da han blev fanget af tidevandet på Sønderstrand på Rømø.

Manden var i sin firhjulstrækker kørt langt ud på Sønderstrand. Så langt at han kørte på havbunden, hvor han kørte fast, samtidig med at mobiltelefonen døde, så han ikke kunne ringe efter hjælp, forklarer Tommy Hansen.

På samme tid kom tidevandet ind.

- Inden han får ringet efter hjælp, og vi når herover, er bilen under to meter vand og cirka 100 meter ude i Vesterhavet mellem Rømø og Sild, så det tog pludselig lang tid at få ham op igen, fortæller Tommy Hansen.

Man kan se, at stranden skifter farve og bliver lidt lysere, der hvor det er blødt og sandet liger løst. Tommy Hansen, daglig leder, SOS Dansk Autohjælp, Esbjerg

Sådan en dykketur totalskader en bil. Men selv en kort tur på stranden kan blive dyr, hvis tidevandet kommer ind og bilen skal trækkes i land. Sand og saltvand er nemlig en dårlig cocktail for biler.

- Sandkorn kommer ind over alt, og hvis bilen har stået helt eller delvist under vand, kan den få rust- og vandskader, siger Anette Bjørn Juncher, som er vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp.

Kend din strand

Den tyske bilist på Rømø var en af de særligt uheldige. Men der er mange, der kører for lagt ud og overraskes af tidevandet.

Hvis man ikke kender tidvandskalenderen og ikke får flyttet sig i tide, så kommer vandet overraskende hurtigt, når det kommer, og det løber ofte ind i render og fordybninger i sandet længere inde på stranden, og før man opdager det, er vejen tilbage spærret af tidevandet.

Forholdsregler ved strandkørsel Vær opmærksom og vurder området

Vis hensyn til andre

Kør kun inden for de angivne afmærkninger

Bliv ikke overmodig

Tjek op på tidspunkt for tidevand

Kør væk i god tid inden højvande Kilde: SOS Dansk Autohjælp:

Ifølge SOS Dansk Autohjælp er det især bilister, der ikke er lokalkendte og ikke har erfaring med at køre i sand, der rammes af uheld på strandene.

- Det største problem er, at de ikke rigtig kan læse stranden og se forskel på blødt og fast sand, og så kører de lige ud i det bløde sand og sidder fast, siger Tommy Hansen til TV SYD.

Ifølge Tommy Hansen kan erfarne ”strand-bilister” tydeligt se, hvor man kan køre, og hvor sandet bliver blødt:

- Man kan se, at stranden skifter farve og bliver lidt lysere, der hvor det er blødt og sandet liger løst, forklarer han.

Hvis uheldet er ude og man ikke er medlem af et autohjælpsfirma, koster det typisk i omegnen af 1200 kroner at blive trukket fri af sandet. Prisen afhænger dog af, hvor lang tid aktionen tager, og ifølge Dansk Autohjælp har prisen i et enkelt tilfælde været helt oppe på 10.000 kroner.