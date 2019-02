Tre minutter, én arm, 107 armbøjninger - det er ny verdensrekord

Leon Holbæk fra Kolding skulle tage 100 armbøjninger på én arm på kun tre minutter for at slå verdensrekorden. Han tog 107 armbøjninger og kommer dermed i Guinness Rekordbog.

Der var tempo på. Liggende på spidserne af to fødder og én arm pressede Leon Holbæk kroppen op og ned i et tempo, som er næsten uforståeligt for almindelige mennesker.

Omkring ham var kunder, venner og familie, der var mødt op i hans træningscenter Traning Lab i Kolding for at støtte ham. Til stede var også Jack Brockbank fra Guinness World Records. Han skulle overvære forsøget på at komme i Guinness Rekordbog i det, der hedder "One Hand Push Up".

Leon Holbæk, der er tidligere mesterbokser, skulle tage 100 armbøjninger på én hånd på tre minutter for at slå rekorden. Han tog 107!

- Det er ubeskriveligt. Det er fedt. Det betyder meget foir mig. Det er en kæmpe sejr, siger Leon Holbæk om præstationen.

Man kan, hvad man vil

Tilbage i august 2018 forsøgte Leon Holbæk også at slå rekorden, men her var det lige ved og næsten. Dengang skulle forsøget sendes ind til Guinness Rekordbog, men her til aften var en repræsentant altså til stede under forsøget, så det kunne blive vurderet straks om forsøget var godkendt - og det blev det altså!

- Det er vigtigt for mig ikke mindst, fordi jeg netop har bevist, at man kan man vil. Der er så mange, der stoppe med at træne, når de bliver fyrre, fed og færdig. Men det er der ingen grund til, siger 48-årige Leon Holbæk, der aldrig har følt sig stærkere end nu.

Trænet hver dag

Det har dog også krævet meget træning at nå til en verdensrekord. Leon Holbæk har trænet flere timer hver dag, og de næste dage må han også forvente, at det vil kunne mærkes i kroppen.

- Det var hårdt. Det kan ikke undgåes, at jeg får ondt i skulderen de næste dage, men det var det værd, siger han.

Han går derfor på en velfortjent ferie den kommende uge. Her kan han hygge sig med at læse alle de lykønskninger til den nye verdensrekordholder, der er væltet ind på Facebook.

Leon Holbæk fra Kolding med beviset på, at han nu er verdens bedste til armbøjninger på én arm. Foto: Training Lab