Turist ville lede efter rav – blev fundet livløs på stranden

Tirsdag mistede en 68-årig tysk turist livet på Søren Jessens Sand på den nordlige del af Fanø.

Klokken 13.07 modtog politiet anmeldelse om, at en tysk turist var meldt savnet på Fanø.

- Han var gået ud for at lede efter rav i formiddags. Men familien blev bekymrede for ham, da han ikke kom tilbage til deres lejede sommerhus, siger vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen, til TV SYD.

Vi går ud fra, at manden har fået et ildebefindende. Intet tyder på andet. Bjørn Pedersen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Den 68-årige mand var gået langs Søren Jessens Sand på den nordlige del af Fanø. Kort før klokken 14.00 fandt turister ham livløs på stranden.

Der blev både sendt ambulance og redningshelikopter til stedet. Men trods livreddende førstehjælp stod mandens liv ikke til at redde.

- Vi går ud fra, at manden har fået et ildebefindende. Intet tyder på andet. Vi ved ikke, om han havde svagt hjerte, forklarer vagtchefen.

Klokken 14.34 blev manden erklæret død. De pårørende er underrettet.