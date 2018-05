To ukendte mænd smadrede ung bilists bagrude

En ung mand fik sig noget af et chok, da han holdt for rødt natten til torsdag. Ukendte mænd kastede genstand igennem bagruden.

En 22-årig mand fra Skive holdt for rødt i krydset på Gl. Vardevej ved Grådybet i Esbjerg klokken 02.40 natten til torsdag.

To unge mænd kom gående, og i det, de passerede bilen, kastede de en genstand mod bilistens bagrude, som blev knust, hvorefter de to mænd forlod stedet til fods.

Der findes kun signalement af den ene mand, der beskrives som 20 til 25 år, 180 til 185 centimeter, almindelig af bygning og lys i huden. Han var iført sort joggingtøj og en sort kasket.

Syd- og Sønderjyllands Politi fik anmeldelsen torsdag formiddag og håber, at der findes vidner til episoden på trods af det sene tidspunkt. Der er ikke umiddelbart noget motiv for handlingen.

Onsdag aften udspillede der sig det, som politiet selv kaldte et westernslagsmål på netop Gl. Vardevej tæt på der, hvor bagruden senere blev knust. Den 22-årige har ikke tilknytning til den episode, men politiet vurderer, at gerningsmændene kan have været af den tro.

Det nævnte slagsmål har ikke relation til bandeurolighederne i Esbjerg.

