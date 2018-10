Landmand: Ulven har dræbt - igen

Der har igen været en ulv på færde i området. Det er Ole Olsen fra Vamdrup slet ikke i tvivl om, efter han søndag morgen stod op til en dræbt kronkalv i sin fold.

I nat hørte Ole Olsens kone ballade fra indhegningen, hvor de holder kronhjorte, og søndag morgen fik de svar på, hvad balladen kom af.

Jeg er 200 procent sikker på, at det er en ulv. Ole Olsen, landmand, Vamdrup

I indhegningen lå resterne af en kronkalv – kun skind og ben lå tilbage efter natten. I folden haltede moren til kalven rundt – hun var blevet bidt i benet og er derfor nu aflivet.

Det er ikke første gang, at Ole Olsen mødes af sådan et syn i folden. Det er sket én gang før, hvor det også var en kronkalv, der måtte lade livet. Det var i august sidste år. Dengang blev det bekræftet, at det var en ulv, der havde været på rov. Ole Olsen er ikke i tvivl om, at det også er en ulv denne gang.

- Jeg er 200 procent sikker på, at det er en ulv, fortæller Ole Olsen til TV SYD og fortæller, at han mener, resterne af denne kronkalv er magen til dem, der lå tilbage, sidst det skete:

- Det er lige efter bogen, den er spist.

Ulv, hund eller guldsjakal

Selvom Ole Olsen ikke selv er i tvivl om, hvem nattens indtrængende er, så kan det ifølge grundlægger af Ulvetracking Danmark, Kim Møller, ikke siges med sikkerhed, at der er tale om et ulveangreb - heller ikke selvom billederne tyder på, at det er en ulv.

- Vores vurdering er, at man ikke kan udelukke, at det er ulv, der har haft kontakt med dyret, siger Kim Møller.

Han har set billederne af byttet og vurderer, at der er tegn på, at en ulv muligvis har været på spil.

- En ulv vil typisk tage fat i bagbenene på dyret og få det lagt ned for at gå direkte til halsen og kvæle det, fortæller Kim Møller og fortsætter:

- Det vil æde de næringsholdige dele som lever og hjerte.

Lever og hjerte er forsvundet fra Ole Olsens dræbte kronkalv. Samtidig er der en anden ting, der tyder på, at det var en ulvefangst.

På billederne er blodet ikke størknet endnu, men der er forsvundet rimelig meget kød på kort tid, forklarer Kim Møller til TV SYD.

Ulv kan spise 15 kilo kød

En ulv kan cirka spise 15 kilo kød, mens en hund til sammenligning kun vil spise maksimalt fem kilo.

Der er dog én ting, der gør, at Kim Møller ikke kan sige med hundrede procents sikkerhed, at det er en ulv.

- Det, der mangler, for at jeg vil sige, at det sandsynligvis er ulv, er bidemærker i halsen, fortæller Kim Møller.

Men kødet på halsen er forsvundet, og derfor kan det ikke fastlægges, at det er en ulv, uden en DNA-undersøgelse.

Som et bud nævner Kim Møller, at det eksempelvis også kan være en guldsjakal, der har været på rov.

Hjemme hos Ole Olsen på Horkærvej i Vamdrup er der allerede et to meter højt hegn oppe omkring folden – et hegn, de uindbudte gæster blot graver under.

- Vi kan ikke gøre andet og mere, end at håbe, den ikke kommer igen, siger Ole Olsen.