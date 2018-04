Undgå hackere - 10 tips til digital sikkerhed

Virksomheder og helt almindelige borgere bliver hver dag udsat for angreb fra it-kriminelle.

Det sker på mange forskellige måder. Det kan derfor være svært at sikre sig 100 procent mod hackere, men herunder er en guide med nogle af de vigtigste råd.

Læs også Dennis tjener penge på at tænke som en kriminel

Læs også Kommuner under angreb: IT-kriminelle truer sikkerheden

10 tips til bedre it-sikkerhed

1. Beskyt dig mod skadelige programmer med et antivirusprogram. Det gælder både computer, tablet og smartphone.



2. Hold alle enheder opdateret. Hackere og skadelige programmer kan udnytte sikkerhedshuller i programmer, apps og styresystemer.



3. Undgå skadelige downloads når du besøger hjemmesider. Et besøg kan smitte din computer med virus. Tjek sikkerhedsniveauet i din browser.



4. Pas på når du modtager en uopfordret mail. Du kan ikke være sikker på, at en mail kommer fra den, der står som afsender. Pas på links og vedhæftede filer.



5. Brug gode passwords. Sørg for at din kode er sikker. Brug lange passwords der indeholder både tegn, tal og bogstaver.



6. Tag sikkerhedskopier af data. Det sikrer, at du kan genskabe data, hvis der f.eks. sker et hackerangreb.



7. Beskyt dine persondata. Pas på hvis du modtager mail, der beder dig om personlige oplysninger. Det kan være fra en bank eller fra Skat.



8. Pas på flytbare medier. USB-nøgler, cd,er og harddiske kan være inficeret med skadelige programmer. Undgå at bruge dem hvis de kommer fra en computer, du ikke kender.



9. Undgå åbne trådløse netværk. Hvis netværket ikke er krypteret, kan en hacker se hvad du og andre sender.



10. Brug din sunde fornuft og få hjælp hvis det er nødvendigt.

Modtager du en mail med et tilbud, der lyder for godt til at være sandt. Så brug din dømmekraft og måske er det bedst at holde fingrene væk.



Kilde: Rådet For Digital Sikkerhed