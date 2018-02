Unescos 17 verdensmål - nu også som kunstværk

Juelsminde Skole afslørede onsdag et nyt kunstværk, der er lavet af og til skolens 450 elever. Temaet er Unescos 17 verdensmål. Blandt andet kampen mod sult, forurening, ulighed og uretfærdighed.

Stemningen var onsdag formiddag spændt som en flitsbue i Himmelrummet på Juelsminde Skole. Resultatet af lang tids arbejde skulle vises frem for alle skolens 450 elever.

Alle skolens elever har arbejdet med Unescos 17 verdensmål i meget konkret form.

- Jeg har valgt om livet i havet, fortæller Kevin Strømann Nielsen fra 8. klasse, - jeg har valgt det, fordi det er spændende, fordi man kan fordybe sig.

450 forskellige indspark, om sult, ulighed og klimaforandringer, lige fra 0. klasse til 10. klasse. Og der er arbejdet intensivt med de mange temaer, og i mange forskellige fag.

Alle Juelsminde Skoles 450 elever har arbejdet med Unescos 17 verdensmål - onsdag blev deres arbejde afsløret som kunstværk i skolens samlingssal. Foto: Jørgen Guldberg

- De har arbejdet i alle klasser i alle samfundsfagstimer og dansktimer osv. - Der er ikke nogen fag, hvor man ikke kan integrere det her i, siger Lene Larsen, billedkunstlærer, Juelsminde Skole.

Leija Sehovic har vagt temaet ligestilling mellem kønnene:

- Jeg synes faktisk, det har et rigtig godt formål, at vi alle laver noget, som betyder noget.

Især temaet Stop Sult har rørt mange af børnene:

- Specielt de små har været berørt af temaet Stop Sult. De er godt klare over, at det er en forudsætning at få mad for at kunne trives, - også blot for at gå i skole, siger Lene Larsen.

Unescos 17 verdensmål. Foto: FN