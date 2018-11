Ung lastbilchauffør dræbt på motorvej

26-årig lastbilchauffør mistede livet i større trafikulykke onsdag aften på Østjyske Motorvej ved Skanderborg. Motorvejen genåbnet lidt efter kl. 03 natten til torsdag.

Den tætte tåge kan have været en medvirkende årsag til en alvorlig ulykke på Østjyske Motorvej i sydgående retning ved Skanderborg onsdag aften. Ulykken, som i alt fire lastbiler var involveret i, kostede en 26-årig chauffør fra Fyn livet. De pårørende er blevet underettet af politiet. De øvrige tre lastbilchauffører kom ikke noget til ved ulykken.

Ifølge vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi skete ulykken onsdag aften som følge af et andet trafikuheld længere fremme, som får trafikken til at bremse op. Den 26-årige lastbilchauffør når formentlig ikke at reagere og kører direkte op i en forankørende lastbil. To bagvedkørende lastvogne når at bremse, men kommer i skred. To af de i fire lastbiler vælter om på siden.

Stort oprydningsarbejde

Den voldsomme ulykke påvirkede den sydgående trafik en del timer.

- Da der var fire lastbiler involveret, var det jo et større oprydningsarbejde, som skulle gennemføres. Ud over at lastbilerne skulle fjernes, var der også en del stykgods, der skulle ryddes væk. Og så var der også noget dieselforurening, der skulle håndteres. Så vi har haft Miljøvagten med på ulykkesstedet, siger Jørn Bystrup, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

I forbindelse med ulykken var Østjyske Motorvej spærret i sydgående retning mellem afkørslerne 52 Skanderborg V og 53 Skanderborg S. Motorvejen genåbnede klokken 03.10 natten til torsdag.