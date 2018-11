Stenkastere for retten: To unge mænd anklaget for drabsforsøg

To 19-årige mænd er anklaget for drabsforsøg efter de i 11 tilfælde har kastet sten fra motorvejsbroer mod lastbiler, busser og personbiler i Tyskland lige syd for grænsen.

To unge mænd er fredag varetægtsfængslet ved landsretten i Flensborg. De er anklaget for drabsforsøg og for i 11 tilfælde at have bragt andre menneskers liv fare ved at kaste sten på motorvej A7 og hovedvej 200 på vejene i Slesvig-Holsten lige syd for den dansk-tyske grænse.

De to 19-årige er anklaget for at have kastet sten mod seks lastbiler, en bus samt seks personbiler.

Den 8. maj kastede de to mænd blandt andet en 46 kilo tung marksten ned på motorvej A7 fra en motorvejsbro ved Ellund lige syd for grænsen. Stenen ramte en bil tilhørende en 58-årig dansk kvinde bosiddende i Flensborg-området. Stenen røg gennem forruden, ramte kvinden og fløj ud af bagruden. Kvinden blev alvorligt kvæstet ved ulykken og indlagt på et sygehus i Flensborg.

Det var i forbindelse med efterforskningen af den hændelse, at politiet kom på sporet af de to unge mænd, der nu er sigtet for drabsforsøg.

Mændene, der kommer fra Nordtyskland, er ikke tidligere kendt af politiet.

Den 21. november starter retssagen mod de to mænd i Flensborg Landsret.