Unge sejler sig til job og uddannelse

Smilet er næsten lige så stort, som båden er bred, når unge skal lære at klare sig til søs og bagefter på lands.

16 unge fra Horsens stikker til søs i et nye projekt, der skal hjælpe de unge videre med uddannelse og job.

Horsens Sejlklub stiller tre både og instruktører til rådighed og kommunens jobcenter sørger for at få de unge med.

Det er Horsens Sejlklub, der sammen med Jobcenter Horsens tager de unge med til søs. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

- De unge mennesker har behov for at komme ud og få nogle gode oplevelser, og finde troen på sig selv og lære at arbejde sammen. Det kan være med til at styrke dem, når de skal ud og have et arbejde.

Vi har brugt bådene til teambuilding, så det var oplagt at lave det her, siger Peter Bjerremand Jensen fra Horsens Sejlklub til TV SYD.

22-årige Christian Clausen er en af de 16 unge, der skal lære at håndtere de tre sportsbåde. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

En af de unge, der er med på fjorden, er 22-årige Christian Clausen.

- Jeg har ADHD, så jeg har svært ved at fastholde mig og færdiggøre ting. Jeg kan rigtig godt lide at sejle, så jeg glæder mig bare til at komme i gang, siger han til TV SYD.

På jobcenteret håber de sejlturene gør de unge klar til at komme videre i livet.

- Vi har nogle virksomheder, der gerne vil i dialog med de unge om opkvalificering og efterfølgende arbejde, så vi håber det bliver en kæmpe succes, siger teamkoordinator Annette Mønster i Jobcenter Horsens til TV SYD.