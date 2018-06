Vær med til at fejre 100-året for Genforeningen

Der er lagt op til den helt store fejring i 2020, hvor det er 100-året for Genforeningen. Du kan være med til at markere det historiske år.

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Genforeningen i 1920 har skelsættende betydning for hele det danske samfund, og du kan være med til at fejre jubilæet.

Den officielle hjemmeside for Genforeningen 2020 er netop gået i luften, og jubilæumsåret bliver markeret med et hav af events og aktiviteter over hele landet. Alle er velkomne til at afholde et arrangement, der kan blive en del af programmet.

- Vi ønsker at samle et attraktivt, synligt og sammenhængende program af berigende oplevelser over hele Danmark. Genforeningen var en markant national begivenhed i 1920, som også i dag har skelsættende betydning for hele det danske samfund, vores nationale selvforståelse og venskabet til Tyskland, siger Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa Kommune og formand for det Sønderjyske Præsidium.

Skriv dit arrangement i kalenderen

Hvis du har lyst til at lave et arrangement, så kan du på hjemmesiden for Genforeningen 2020 få et overblik over ledige datoer i programmet, og så kan du oprette dit arrangement ved hjælp af en særlig formular.

På hjemmesiden kan du også se, hvordan du kan søge opbakning og økonomisk støtte til arrangementer.

- Siden er tænkt som en samlet og forhåbentlig inspirerende indgang for alle, der overvejer at blive en del af markeringen af Genforeningen 2020. Jeg glæder mig til at følge, hvilke ideer og aktiviteter arrangører over hele landet byder ind med, siger Simon Faber, der er projektleder i Sekretariatet for Genforeningen 2020.

Det samlede program bliver offentliggjort i slutningen af 2019.