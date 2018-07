Vagtchef til betjentene: Skyd hunden - den er farlig

OPDATERET. Hunden er nu lokaliseret i området. Politiet og en dyrlæge skal nu beslutte, hvad der skal ske med hunden.

En hund, som politiet betegner som meget farlig, er onsdag sluppet løs i Glud ved Juelsminde. Hold dig væk fra hunden hvis du ser den, advarer politiet.

Hunden er sluppet fri, i forbindelse med at den skulle overflyttes til en anden hundekennel. Hunden bliver betegnet som farlig. Derfor skal man ikke forsøge at hidkalde den, lyder det fra Sydøstjyllands Politi.

- Jeg har sagt til betjentene, at de skal skyde den, hvis det bliver muligt, siger vagtchef Jørn Lindhardt til TV SYD.

En dyrlæge har tidligere i dag forsøgt at bedøve hunden med en pil, men det lykkedes for hunden at stikke af, oplyser politiet

Ser du hunden i området, kan politiet kontaktes på 1 1 4.