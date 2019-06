Valgte Sønderjylland for 17 år siden: Børnene syntes hun var tosset

I Møgeltønder ligger Schackenborg Slot, som er populær hos turister. Det samme er Mormors lille café som ligger lidt længere nede af gaden.

"Mormor" er allerede godt i gang med sommerens store turist rykind. Hver sommer besøges hun af flere tusinder mennesker. Sommetider også de kongelige.

Folk valfarter fra hele landet kommer igen og igen for at få serveret kaffe og kage hos hende.

Selvom byens slot ikke er på kongelige hænder mere, besøger stadig mange turister byen og det kommer Mormor alias Sonja Nielsen til gode.

Hvorfor Sønderjylland ?

Caféen ligger i Sonjas eget hus. Ovenpå bor hun sammen med sin mand Freddy, som hun har gjort siden 2003, da de købte huset.

Mine børn sagde, at jeg var godt tosset, da jeg fortalte, at jeg ville flytte til Sønderjylland Mormor alias Sonja Nielsen

Sonja Nielsen kommer oprindeligt fra Kolding, men har boet det meste af sit liv i København og det kan hun ikke lyve sig fra. Det afslører den københavnske accent tydeligt.

Da hun for 17 år siden meddelte sine børn, at hun flyttede med Freddy til Sønderjylland, mente de, at hun var godt tosset. Nu elsker hun egnen, kagerne og menneskene.

I caféen serveres enkelte simple frokostretter - hun er trods alt 78 år - og så kage. Masser af kage.

Den berømte sønderjyske rugbrødslagkage, jordbærlagkage, kiksekage, kringle, tærter og så Sonjas familielagkage – marengslagkage. Det er ikke energi Sonja mangler.

I Mormors café kan alt købes.

Caféen er ganske lille og lavloftet, og på væggene hænger farvestrålende malerier, som Sonja selv maler.

Alle malerierne er til salg. Det samme er alle de småting, som pynter i vinduer og på hylder. Dem finder hun på loppemarkeder og så pynter hun med dem i caféen, indtil de bliver solgt.

Der brygges omkring tres kander kaffe om dagen i højsæsonen, og både kaffe og kage bliver serveret i kopper og tallerkner, som alle er købt på loppemarkeder - og som slet ikke er ens - men det betyder ikke noget.

- Det er jo det, der er sjovt, siger Sonja.

Folk står ofte i kø udenfor. For at komme ind og spise kage eller bare for at komme ind og se det lille hyggelige hus fyldt med malerier, loppefund og ikke mindst dukkehuse i mange afskygninger.

Københavneren er blevet sønderjysk

Sonja har boet i Møgeltønder i mange år, og selvom accenten afslører hendes københavnske herkomst, føler hun sig meget sønderjysk. Og hun agter at blive i landsdelen.

- Jeg er frisk som en havørn, siger Sonja Nielsen, som satser på, at servere kaffe og kage i den lille hyggelige café, indtil hun bliver 100 år. I Mormors café, hvor gæsterne må skrive hilsner på loftsbjælkerne og købe alt inventaret.

Slottet i Møgeltønder er helt sikker noget specielt, men Mormor Sonja Nielsen, har også skabt noget helt specielt i Møgeltønder.