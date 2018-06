Vand skal koges efter fund af colibakterier

Lad være med at drikke vandet fra Tumbøl Vandværk. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix

Borgere, der får deres drikkevand fra Tumbøl Vandværk ved Aabenraa, opfordres til at koge vandet. En prøve har vist, at der er for mange bakterier i vandet.