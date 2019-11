FlexTure: Aase er vild med særlig taxi-ordning

Aase Nielsen venter. Men ved at vognen kommer snart.

Hun har ringet til Sydtrafik og bestilt en flextur fra den lille gård i Starup til Ansager, hvor hun har en mindre forretning. Hun er godt tilfreds med ordningen.

- Jeg kan ikke køre bil mere på grund af nedsat syn. Og her går ingen busser mere. I hvert fald skal man gå langt for at tage den, siger hun.

Det begrænser mulighederne.

- Min ven (Orla Petersen, red.) kører mig tit, men har jo ikke altid tid, fortæller hun. Og en taxa koster vel... jeg ved ikke...måske 300 kr, så for mig er FlexTur-ordningen helt fin, siger Aase Nielsen.

Der er langt til en bus for Aase Nielsen, så alternativet er FlexTur eller en meget dyrere Taxa-tur. Foto: Finn Grahndin

Vild stigning

Det er der mange, der synes i Varde Kommune. Her startede FlexTur-ordningen i august 2010. På det første hele år, hvor man kunne måle antallet - det er så året efter i 2011 - lå antallet af ture på 687. Det er stegt hvert år med mindst 900. Sidste år - i 2018 - var antallet af ture steget til 14.366.

- I år ser antallet ud til at stige yderligere, siger Lars Berg, direktør i Sydtrafik.

Bedre endnu

I dag fredag kommer der en ny forbedring af FlexTur-ordningen: PLUS-ture.

FlexTur-ordningen er: Flextur er kollektiv trafik med små vogne. Der er ingen stoppesteder, det er kørsel fra adresse til adresse efter kundernes behov.

Du kører sammen med andre, som du kender det fra bus og tog.

Alle kan benytte sig af Flextur, hvis de ikke kræver særlig hjælp fra chaufføren. Du skal kunne komme til og fra bilen ved egen hjælp og skal stå klar ved vej/kantsten, når vognen kommer.

Er du kørestolsbruger og skal sidde i kørestolen under turen, kan du benytte Flextur, hvis den eneste hjælp, du har brug for er til liftning ind og ud af bilen. Chaufføren lifter dig ind i/ud af bilen og spænder kørestolen fast. Bruger du fx rollator skal du ved egen hjælp kunne komme ind og ud af bilen.

Du kan tage op til 3 gæster med til halv pris. Alle skal stå på og af ved samme adresse.

Flextur kører alle ugens dage fra 6 morgen til midnat.

Du skal altid bestille mindst 2 timer før. Kilde: Sydtrafik

- Vi ved af erfaring, at det kan være svært for nogle passagerer, at komme til og fra busstoppested eller togstation i en landkommune som Varde. Så nu kan man bestille en vogn, så man kan komme det første - og det sidste - stykke af rejsen med PlusTure, siger Lars Berg, Sydtrafik.

Det er ikke meningen, at passageren skal bruge ordningen på hele rejsen, fordi det vil være langt dyrere.

FlexTure er for alle og må ikke forveksles med FlexTrafik-ordningen for syge, handicappede og andre, der er blevet visiteret til kørslen. Foto: Finn Grahndin

Hjælp til de unge

Tidligere har Varde Kommune og Sydtrafik indført særligt positive vilkår for unge og studerende. FlexJunior og FlexUng.

- Det er to ordninger, der skal hjælpe børn og unge, der ikke er berettiget til at få økonomisk støtte til transporten især mellem hjem og skole. Men det gavner også de unges muligheder for at komme mellem hjemmet og forskelleige fritids-og idrætsaktiviteter, siger formanden for Plan & Teknik-udvalget, Preben Friis-Hauge, Venstre.

Buschauffør Kaj Keller, Sydtrafik, kører rute 485 mellem Alslev og Varde. Snart bliver de fleste ture sparet væk og passagerer henvises til Taxa - eller FlexTur-ordningen. Foto: Finn Grahndin

Færre busafgange

Succes'en for den kollektive "taxa" - FlexTur-ordningen - sætter sig spor i antallet af buspassagerer på en række ruter.

I budgetforhandlingerne for nylig besluttede man at lukke en lang række afgange på busruterne 282, 294, 473 og 485. Der var ganske enkelt meget få passagerer - til tider overhovedet ingen passagerer - viste en undersøgelse.

Busbesparelse hjælper FlexTur

Det betyder en besparelse for Varde kommune på ca. 900.000 kr. Af den besparelse går ca. 300.000 kr. til FlexTur-ordningen.

Lars Berg, Sydtrafik, mener, at FlexTur-bilerne supplerer busserne godt i Varde kommune. Foto: Finn Grahndin

Lars Berg, direktør i Sydtrafik, afviser dog, at det er FlexTur-ordningen, der er skyld i færre buspassagerer.

- Tværtimod. De supplerer hinanden godt i de områder, hvor man har en lav befolkning. For i de områder kan vi måske ikke økonomisk oppebære en traditionel busrute, men så har passagererne muligheden for at bruge FlexTur-ordningen i stedet for.