Se billederne: Vellykket redningsaktion i storkereden - de to ungers liv var i fare

Ved hjælp af en stigevogn fra Tinglev Frivillige Brandværn blev et stykke plastik fjernet fra storkereden i Smedager, hvor det udgjorde en trussel mod de to ungers liv.

Nerverne kom mandag eftermiddag på højkant hos storke-ekspert Mogen Lange, da han sad hjemme i Vorbasse og fulgte tv-signalet fra reden i Smedager.

Kort for klokken 17 observerede han nemlig , at Tommy kom hjem til reden med en ladning græs, hvori også lå et stykke plastik på størrelse med A4-ark.

Med udsigt til regn de næste dage, frygtede Mogens Lange, at plastikken ville være livstruende for de to unger, hvis plastikken svøbte sig omkring dem og gjorde dem våde og kolde.

- Derfor alarmerede jeg Tinglev Frivillige Brandvæsen, som straks rykkede ud med stigevognen og fjernede plastikken, så nu er alt godt igen, siger Mogens Lange til TV SYD.

Her kommer opdager Tommy og Annika, at der kommet plastik i reden.