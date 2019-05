Turistdirektør om nye hotelplaner: Vi er meget glade – og får et unikt vartegn af høj kvalitet

Strandhotellet i Vejers har fået nye ejere. De river det gamle strandhotel fra 1927 ned og bygger nyt hotel i luksusklassen. Det vækker begejstring.

- Vi er rigtig, rigtig glade. Det vigtigste var, at vi fik nogle ejere som kan drive det og levere ordentlig kvalitet. Det kan de.

Det siger Finn Erik Kristiansen til TV SYD om de nye ejere. Han er direktør for ProVarde, der står for turisme og erhvervsudvikling i Varde Kommune.

Det vi får i Vejers er helt unikt. Svinkløv Badehotel - go home! Finn Erik Kristiansen, direktør, ProVarde

De nye ejere, søskendeparret Steen Slaikjær og Lene Slaikjær Grønlund, er på hjemmebane på Vestkysten. De ejer Hvidbjerg Strand Feriepark, der i 2018 blev den første 6-stjernede campingplads i Danmark. Familien Slaikjær driver også Feriekompagniet, der udlejer omkring 500 sommerhuse i Blåvand, Ho, Mosevrå og Jegum.

- De kan udvikling – og udvikler hele tiden deres produkt. Nu skal der bygges nyt og flot. Det glæder vi os til, uddyber Finn Erik Kristiansen.

Turisme- og erhvervsdirektøren fortæller også, at folk er begejstrede i Vejers.

- Alle dem jeg har talt med, er glade. De har håbet på, at der kom et flot hotel og et godt spisested. Det får vi nu.

Læs også Historisk strandhotel får nye ejere

Unikt vartegn i en spytklats afstand fra havet

Finn Erik Kristiansen glæder sig over, at der nu er kommet en afklaring på et langt forløb, hvor ingen ville købe strandhotellet, der lå på en lejet grund. Men da staten overtog grunden, tog salget fart. Nu har familien Slaikjær købt grunden – og bygger nyt i stedet for at renovere det historiske strandhotel.

- Det bliver de nødt til. Det gamle strandhotel er ikke tidssvarende. Det var et gammelt træhotel ligesom Svinkløv Badehotel. Men herlighedsværdien er gået fløjten med årene, forklarer direktøren for ProVarde og fortsætter:

- Det er en af de mest unikke placeringer i Danmark. Når du åbner vinduet om morgenen, kan du næsten spytte direkte ned i havet. Vi får et unikt vartegn af høj kvalitet.

Svinkløv Badehotel – go home!

Direktør Finn Erik Kristiansen har kendt til planerne i et stykke tid. Og han er faktisk så begejstret for det nye hotel, så han var lidt kæk overfor Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Christen Gade (V), da de mødtes for nylig.

- Det vi får i Vejers er helt unikt. Så jeg sagde til ham: Svinkløv Badehotel - go home! Samtidig jokede jeg med ham om, at Svinkløv Badehotel ender som et frilandsmuseum, slutter Finn Erik Kristiansen.

De nye ejere vil bygge et hotel i luksusklassen, der samtidig passer til området og naturen. Håbet er, at byggeriet kan gå i gang om et års tid.