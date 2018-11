AMU-center: Vi mangler danske chauffør-elever

Transportfirmaer peger på chaufførmangel, når de ansætter filippinere. AMU bekræfter manglen, men der mangler også lærepladser.

Det er umuligt at finde nok kvalificerede chauffører i Danmark og Europa. Sådan lyder det fra danske firmaer, som har ansat filippinske chauffører.

Og der er plads til flere danskere i lastbilerne, lyder det fra AMU-centrene. Dekra AMU Center Sydjylland har i år uddannet 338 lastbilchauffører i Vejen og Rødekro. Men det er ikke nok, siger Torben Lauesen, som er administrerende direktør i centret.

- Mange chauffører går på pension i disse år, og derfor står vi med en stor chaufførmangel. Vi har større efterspørgsel, end vi kan efterkomme. Så hvis man er ledig og kan se sig selv i et chaufførjob, så må man gerne henvende sig til os. Vi kan finde job til mange flere, end vi gør nu, siger Torben Lauesen.

Nutidens unge

Dekra garanterer ligefrem, at der er job til dem, som tager centrets chaufføruddannelse. Men direktøren oplever, at det er svært at tiltrække unge til transportbranchen i en tid med lav ledighed.

- Dem, vi kalder ”nutidens unge”, vil ofte gerne være hjemme klokken 15.30, så de kan spille fodbold eller hente børn. Det er ikke alle chaufførjob, der kan opfylde den forventning, siger Torben Lauesen.

Skandale skader branchen

Den seneste uge er debatten om udenlandske chauffører blusset op igen. Det skyldes afsløringen af kummerlige forhold for filippinske chauffører hos Kurt Beier Transport A/S i Padborg. Den slags sager gør ondt værre, mener direktøren.

- Transportbranchen har haft et dårligt image i mange år, men der er rettet op på det de seneste tre år. Så det er jo sørgeligt, at man ser den slags eksempler. Så tænker nogle nok, at sådan er tingene generelt i transportbranchen. Men det er slet ikke sådan, de seriøse firmaer arbejder, siger Torben Lauesen.

Få praktikpladser

Men firmaerne kan også selv være en del af problemet. Fagbladet 3F skriver, at 213 elever lige nu søger praktikpladser til uddannelsen som vejgodschauffør, men at kun ét dansk transportfirma har lavet et opslag.