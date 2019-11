Vi spiser ensomheden væk

Et måltid mad spist i fællesskab kan være med til at bryde følelsen af ensomhed. Foto: Scanpix

Ensomhed mistrives i fællesskaber, og fælles spisning er samvær, hvor vi kan bekæmpe ensomhed og skabe nye fællesskabet, sådan lyder det fra Folkebevægelsen mod Ensomhed.

For fjerde år arrangerer de Danmark Spiser Sammen.

Spisearrangementerne bliver afholdt over hele landet, og det er både organisationer, arbejdspladser, kommuner og private hjem, der står som arrangører.

- Hele ideen med Danmark Spiser Sammen er at gøre opmærksom på ensomhed i befolkningen og samtidig starte en bølge, hvor danskere kan møde hinanden på kryds og tværs og skabe inkluderende fællesskaber, fortæller Christina Vigel Mischorr-Boch fra Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune til TV SYD.

Alt for mange ensomme

I Danmark er der ifølge Folkebevægelsen mod Ensomhed omkring 350.000 voksne og 22.000 børn, der ofte eller altid føler sig ensomme.

Vi håber, at man ude omkring i landet har lyst til at mødes på kryds og tværs over et måltid mad, for det, tror vi på, er en måde at bryde ensomhed på, siger Christina Vigel Mischorr-Boch.

Folkebevægelsen mod Ensomhed består af over 80 organisationer, kommuner, virksomheder og fonde, der både beskæftiger sig med ensomhed og tilbyder fællesskaber og aktiviteter.

På Danmark Spiser Sammens hjemmeside kan du se, hvor du kan spise med i uge 45.