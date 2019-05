SF presser S: Vi støtter jer – hvis I opfylder disse krav om mindre plastik i naturen

Alle folketingets partier står bag den nuværende plastikhandlingsplan. Men nu stiller SF krav om stramninger, før de vil støtte en rød regering.

- Initiativerne i plastikhandlingsplanen er ikke nok. SF vil stramme reglerne for plastik i naturen. Det tager vi med som forhandlingskrav til en kommende, rød regering.

Sådan siger folketingskandidat for SF i Sydjyllands Storkreds, Nanna Bonde, til TV SYD. Derfor stiller partiet nu fire krav til en kommende rød regering.

SFs fire krav til S Meget lave grænseværdier for mængden af mikroplast i vandmiljøet.

Fordobling af straffen til dem, der smider plastik i naturen.

Forbud mod udledning af spildevandsslam på danske marker – for at undgå nedsivning af mikroplast.

Plastik skal helt væk fra forbrændingsanlæg – så plastik i stedet genbruges.

Vi har stillet fire krav til Socialdemokratiet, som kommer til at afgøre vores position som deres støtteparti. Nanna Bonde, folketingskandidat, SF, Sydjyllands Storkreds

I januar blev alle partierne på Christiansborg enige om at samarbejde om en plastikhandlingsplan med 27 initiativer der skal nedbringe plastikforurening. Men SF vil have mere.

- Vi presser benhårdt på hvad angår den grønne omstilling. Derfor har vi stillet fire krav til Socialdemokratiet, som kommer til at afgøre vores position som deres støtteparti. Vi vil have en ren natur, forklarer Nanna Bonde.

SF-udspil vel modtaget

Udspillet bliver godt modtaget hos Socialdemokratiet.

Det er nogle spændende tiltag, som vi gerne vil tale om. Christian Rabjerg Madsen, MF, miljøordfører, Soc.dem.

- Det er rigtig positivt, at SF melder sig på banen og trækker i den samme retning som os. Det er nogle spændende tiltag, som vi gerne vil tale om, siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, til TV SYD, og fortsætter:

- Vi skal bevæge os i den retning, hvor vi får plastik ud af forbrændingen og genanvender det i stedet. Det udspil har stort potentiale.

Rystet over mængderne af lort

Tirsdag var Nanna Bonde ude og se nærmere på forureningen, da hun prøvede at dykke i Fredericia tæt ved Lillebæltsbroen. Her kunne dykkerinstruktøren bekræfte, at det står skidt til.

Folk bliver rystede over at se, hvor meget lort der ligger dernede. Finn Rasmussen, dykkerinstruktør, Ocean Adventures, Kolding

- Lillebælt rummer et unikt dyre- og planteliv. Men hvor der færdes mennesker, er der også affald. Det ser vi en del af, siger Finn Rasmussen, der er dykkerinstruktør hos Ocean Adventures i Kolding.

Han forklarer, at gæster på dykkerture bliver triste og overraskede.

- Plastikflasker, plastikkrus og dunke. Folk bliver rystede over at se, hvor meget lort der ligger dernede, uddyber instruktøren.

Advarer om hurtig løsning

Men Socialdemokratiets miljøordfører advarer om, at man ikke skal stirre sig blind på det han kalder en hurtig løsning med strengere straffe for at smide plastik i naturen.

- Det er i højere grad en udfordring, at vi ikke kommer efter dem, der smider plastik i naturen. Ikke mange bliver taget i det, forklarer miljøordføreren.

Men Christian Rabjerg Madsen hilser SFs fire krav velkommen.

- Jeg føler mig fortrøstningsfuld – for jeg er meget lidt imponeret over regeringens indsats.

Fakta Nanna Bonde Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti 2016 - nu Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti 2018 - nu Se fuld profil