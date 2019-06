Hyllested fra Enhedslisten: Vi vil bruge vores indflydelse og gå skarpere til socialdemokraterme

Henning Hyllested fra Enhedslisten glæder sig over, at det ser ud til, at partiet går fra 14 til 16 mandater. Den øgede indflydelse har han tænkt sig skal bruges på at holde socialdemokraterne op på at føre rød politik.

Det er en veltilfreds Henning Hyllested (EL) på vej til stemmeurnerne på Boldesager Skole i Esbjerg onsdag formiddag: - Det er rigtigt godt, at folk tager del i demokratiet, og jeg glæder mig på Enhedslistens vegne. Det ser rigtigt fint ud i hvert fald på meningsmålingerne. Det er ikke nok bare at få en anden statsminister – det er lige så vigtigt at få en anden politik, og det vil vi bruge en mandatfremgang til. Henning Hyllested, Enhedslisten, Esbjerg På meningsmålingerne ser det ud til, at Enhedslisten går fra 14 til 16 mandater. Den øgede indflydelse har Henning Hyllested tænkt skal bruges effektivt i en kommende regering, hvor det ser ud til, at rød blok kommer til at sidde på regeringsmagten. Henning Hyllested på vej til at stemme på Boldesager Skole i Esbjerg. - Vi vil bruge vores mandater til fulde. Det betyder, at en kommende socialdemokratisk regering ikke får lov at føre en borgerlig politik, siger Henning Hyllested. Lige nu ser det ud til at Enhedslisten får 8,7 procent af stemmerne - mod 7,8 ved sidste valg. - Vi skal bruge vores øgede indflydelse til at få Socialdemokratiet til at føre en helt anden politik, end den Venstre har ført. Det er ikke nok bare at få en anden statsminister – det er lige så vigtigt at få en anden politik, og det vil vi bruge en mandatfremgang til. Hvis der mod alle forventninger ikke skulle ske et regeringsskifte, så er Hyllested godt tilfreds med at sidde i opposition. - Vi vil gå lidt skarpere til den, og bruge vores mandater til fulde, siger den tidligere havnearbejder ved Esbjerg Havn.