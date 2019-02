Rengøringsfirma fyret: Kommunen på jagt efter 70 medarbejdere

Mandag holder Varde Kommune jobsamtaler med alle, der møder op på rådhuset og er interesserede i at få et job med rengøring i kommunen.

Der var fra morgenstunden stor interesse for at komme til jobsamtale på Varde Rådhus. Tom Arnskov, driftsdirektør for Forenede Service A/S, der nu med kort varsel overtager rengøringen i Varde Kommune, er overrasket over, at så mange er mødt frem.

Det er et antal, som er meget overraskende, så jeg tror, at vi får fat i det nødvendige antal. Tom Arnskov, driftsdirektør, Forenede Service A/S

- Det er et antal, som er meget overraskende, så jeg tror, at vi får fat i det nødvendige antal ansatte, siger Tom Arnskov til TV SYD.

Varde Kommune har hen over weekenden haft travlt med at få styr på rengøringen af sine bygninger og institutioner, efter at det hidtidige rengøringsfirma blev sat på porten.

Det skete torsdag, efter at politiet anholdte fem udenlandske rengøringsfolk, der blev sigtet for at arbejde illegalt for KN Rengøring.

Læs også Rengøringsfirma sigtes for illegal arbejdskraft

Nu har Varde Kommune indgået en midlertidig aftale med Forenede Service A/S om rengøring resten af året.

Derfor indbyder Varde Kommune, Forenede Service A/S og 3F alle interesserede rengøringsmedarbejdere til at møde op til ansættelsessamtaler. Alle kan møde op frem til klokken 16.00 mandag på Varde Rådhus.

Der er brug for cirka 70 ansatte. Det er et krav, at de kan tale dansk eller engelsk.

- Det er en træls sag

- Det er vigtigt for os at få ansat en del i dag. Hvis der ingen ansøgere kommer i dag, så har vi et problem. Hvis vi derimod kan besætte 40-50 stillinger i dag, så er det en succes, siger kommunaldirektør i Varde Kommune, Mogens Pedersen, mandag morgen.

Håbet er, at mange af dem, der var ansat i KN Rengøring, vil være interesseret i at fortsætte med at gøre rent i Varde Kommune i det nye selskab.

- Det er en træls sag, som vi helst havde været foruden, for den har skabt en masse bøvl og besvær og utryghed for dem, der har brug for rengøring, siger kommunaldirektøren i Varde Kommune.