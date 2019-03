Vildt boligkøb: Havde aldrig set huset – købte det via FaceTime

En lidt anderledes og sjov bolighandel har netop fundet sted i Kolding. Et dansk par bosat i USA har nemlig købt i et hus i Kolding, som de kun har set over et videoopkald.

At købe et hus er en stor beslutning.

Ofte har man nogle drømme, forventninger og et billede af, hvordan ens drømmehus skal se ud. Og man ser det nok gerne et par gange, før man beslutter sig for at tage pengepungen op af lommen, skrive under og købe huset.

Forestil dig så, at du aldrig har sat dine fødder i huset. At du aldrig har mærket gulvet eller ikke engang har prøvet at stå i indkørslen og kigge op på det hus, som du overvejer at købe.

Det kan lyde lidt vildt, men det er faktisk lige præcis, hvad Gitte og Nick Bjerregaard har gjort. Til daglig bor de i Georgia i USA sammen med deres tre børn. Til juni vender de tilbage til Danmark og skal derfor have et nyt hjem. Og konen Gitte havde allerede forelsket sig i byhuset i Kolding.

- Så siger jeg, vi kan jo ikke tage hjem for at kigge på hus, så må vi jo FaceTime, og så få nogen til at tage derop med en telefon, så kan vi se huset, og så stoler vi på dem, vi har sendt derop, siger Nick Bjerregaard til TV SYD på FaceTime-opkald fra USA.

Nick Bjerregaard sidder lige nu i Georgia, USA sammen med sin kone og tre børn. Foto: Thomas Larsen-Bjerre, TV SYD

Derfor sendte familien deres forældre ud og se på huset, mens de var med på telefonen.

Han erkender gerne, at det er lidt vildt. For det er en anderledes oplevelse at købe et hus, når det eneste man ser er billedet på en lille telefonskærm.

- Lidt sjovt, for så falder forbindelsen en lille smule rundt i huset, og så er man…. 'Ahhh.. gå lige lidt tilbage, vi så ikke lige det der', og plus alt på billeder kan se anderledes ud, så vi håber vi bliver positivt overrasket når vi kommer tilbage, siger Nick Bjerregaard.

Udfordring for ejendomsmægleren

Mens Nick og familien har siddet i USA og set fremvisningen, så har ejendomsmægler Hanne Faaborg været i den anden ende af opkaldet.

Jeg føler, at når det er en FaceTime-fremvisning, så skal jeg fortælle meget mere detaljeret om huset. Hanne Faaborg, ejendomsmægler

- Jeg føler, at når det er en FaceTime-fremvisning, så skal jeg fortælle meget mere detaljeret om huset.

Og det har uden tvivl også været en udfordring og en anderledes opgave at vise og sælge et hus, når en potential køber sidder flere tusinde kilometer væk.

Hanne Faaborg havde to fremvisninger over facetime med familien, inden de bød på huset. Foto: Thomas Larsen-Bjerre, TV SYD

- For mig er det vigtigt, at vi får en smalltalk i gang, og det bliver meget en dialog. Normalt fortæller køber med deres kropssprog, hvad de mener. Her skal jeg være mere spørgende, siger Hanne Faaborg, der er indehaver af Home Kolding.

En fordel for alle parter

Hvis familien skulle have taget den lange rejse til Danmark for at se huset med egne øjne, ville det have kostet 15.000 kroner. Samtidig ville familien have stået overfor et logistisk problem, hvis de var kommet hjem til Danmark uden at have noget hus at flytte ind i.

Skulle familien tage turen til Danmark for at se huset i Kolding, havde det kostet omkring 15.000 kroner. Foto: Thomas Larsen-Bjerre, TV SYD

- Det havde ikke været sjovt. Vi har en 40 fods container med alle vores ting, som kommer retur. Skulle den så mellemlande og flyttes en gang til. Det her er absolut det bedste, der kunne ske, siger Nick Bjerregaard.

For ejendomsmælgeren har handlen åbnet op for andre videofremvisninger i fremtiden.

- Hvis folk kommer langvejs fra, så kunne det være en mulighed. Der er også folk, der har små børn, som skal passes. Her kunne det måske også være en god måde at lave en FaceTime-fremvisning. Vi kan tilbyde det, og så må vi se, om der er nogen, der tager imod det, siger Hanne Faaborg.

Havde det ikke fandtes, så kunne vi ikke have købt et hus. Nick Bjerregaard

Tilbage i Georgia er de glade for, at det overhovedet har været en mulighed at lave huskøb på via mobiltelefonen og FaceTime.

- Havde det ikke fandtes, så kunne vi ikke have købt et hus, siger Nick Bjerregaard.

Han er heller ikke så nervøs for, hvordan det bliver at komme hjem til et hus, som han og familien aldrig har sat fødderne i.

- Med de billeder vi har set og de mennesker vi har haft til at gå rundt, så føler jeg, at jeg har været der. Jeg kender det hele, siger Nick Bjerregaard.