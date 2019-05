Endnu en gang: VUC Syd nedlægger 45 stillinger

VUC Syd kan ikke få økonomien til at hænge sammen. Det betyder, at skolen må nedlægge 45 stillinger.

For tredje gang på ét år må VUC Syd sige farvel til flere af skoles ansatte. I 2018 blev 78 stillinger nedlagt, og nu må VUC Syd nedlægge endnu 45 stillinger.

Alene i år skal uddannelsesinstitutionen spare fem millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.

- Vi havde set den komme. På godt gammeldags jysk er det rigtig træls. Sådan er det. Men der er bare ikke nok elever til at finansiere de arbejdspladser, som vi har nu, siger formanden for VUC Syds midlertidige styre Laust Joen Jakobsen.

Hold bliver slået sammen - og undervisere skal undervise mere

I to måneder har VUC Syd arbejdet for at finde en anden løsning end endnu en fyringsrunde, men i en pressemeddelse skriver VUC Syd, at de nu har måtte erkende, at det ikke har været muligt.

Det betyder, at skolen er nødt til at tænke nyt, og virkeligheden vil blive anderledes for både elever og undervisere.

- Man kan forestille sig, at vi vil slå hold sammen eller gøre nogle uddannelsesforløb anderledes, og det vil formentligt også betyde, at nogle undervisere skal undervise flere timer, siger Laust Joen Jakobsen.

Men formanden mener ikke, at det vil skade undervisningen.

I dag har VUC Syd 168 medarbejdere, og efter fyringsrunden vil uddannelsesinstitutionen have cirka 123 medarbejdere, oplyser den i en pressemeddelse.

Formand kan ikke love, at det er sidste fyringsrunde

Formanden for det nuværende styre på VUC Syd kan ikke forsikre, at det her bliver den sidste fyringsrunde, vi kommer til at se hos VUC Syd i år.

- Ikke engang det kan jeg love. Hvis antallet af kursister falder endnu mere til sommer, end vi forventer, så kan det godt være, at vi må handle igen. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at det ikke sker, understreger Laust Joen Jakobsen.

I 2020 skal VUC Syd spare cirka 27 millioner kroner, og hvor de penge skal findes henne, kan formanden endnu ikke svare på. I løbet af ugen forventer han at kunne fremlægge en fuld genopretningsplan for VUC Syd.

