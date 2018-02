Weekendens vejr begynder med sne og glatte veje

Fredag fortsætter det vinterlige vejr, mens lørdag og søndag bliver frostfrie og uden snefald.

Fredag morgen er vejene sne- og isglatte veje. Efter en kold morgen begynder temperaturen dog langsomt at stige.

- Der kommer lidt byger med sne og slud. Men der bliver også plads til solen, og temperaturen stiger til fem-seks graders varme, siger meteerorolog Dan Nilsvall, DMI, til Ritzau.

Efter fredagen vurderer DMI at der ikke er mere sne i vente i weekenden.

- Natten til lørdag kan vi forvente tørt og til dels klart vejr. I den vestlige del kan der også komme tåge mange steder, men det ser ud til at klare op, og så kan der komme lidt kig til solen. Natten til søndag ser det ud til, at der er en svag front, som bevæger sig ind over de vestlige egne med lidt nedbør, lyder det fra meteorologen.

Men der er altså ikke tale om sne, og både lørdag og søndag kommer temperaturen til at ligge på omkring fem grader, vurderer han.

Den relativt milde weekend betyder dog ikke nødvendigvis, at man skal sætte næsen op efter noget særligt lunt vejr i næste uge, hvor det ser ud til, at kulden kommer tilbage.

Tag af sted i god tid her til morgen. Vejene er sne- og isglatte, så kør forsigtigt. #politidk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) February 16, 2018