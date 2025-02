58-årig ændrede sit liv og blev gladere

A Af Alexander Klemp Udgivet 1. feb

Palle Dreier Jørgensen lavede et sent karriereskifte. Han har et budskab til dem, der grubler over arbejdslivet.

For seks år siden tog 58-årige Palle Dreier Jørgensen en beslutning. Efter mange år som bogholder i en fiskevirksomhed, hvor han arbejdede alene med regneark og fejlsøgning, kedede han sig. Tallene talte ikke tilbage, og han savnede menneskelig kontakt.

- Jeg var egentlig glad for det, men det var den samme rille. Jeg ville udfordre mig selv, siger han.

En drøm om lufthavnen Palle bor i Varde med sin kone og to hjemmeboende døtre. I årevis havde han et ønske om at arbejde i Billund Lufthavn. Hans lillebror havde en kort overgang arbejdet med sikkerhed på stedet, og på den måde hørte Palle om det.

- Jeg sagde ofte til min kone, at jeg gerne ville arbejde der en dag, fortæller han. Da en stilling som securitymedarbejder blev ledig, skød han en ansøgning afsted og var blandt 20 udvalgte af 500 ansøgere, som blev kaldt til samtale. Noget han ikke havde prøvet i årevis og så til en arbejdsfunktion, han aldrig havde prøvet før.

At skifte arbejdsliv på den anden side af 50 år kan forbindes med flere synergier. Hvis du er ledig, oplever 23 procent over 50 år alderisme, som er diskrimination på grund af alder. Det oplevede Palle dog ikke, men han var også stadig ansat i sit bogholderjob, hvilket er en stor faktor, når 50+ år medarbejdere søger videre. Det skriver Ældresagen i en stor undersøgelse fra 2021. Undersøgelsen peger nemlig på, at det er væsentlig lettere for seniorer at skifte job, hvis de allerede er i arbejde. I årgangen 50 til 60 år er det også kun 2,2 procent, som er ledige.

Fem hurtige om Palles karriereskift: Uddannelse og baggrund: Security-uddannelsen kombinerer teori og praksis. Folk med forskellige uddannelsesniveauer mødes og arbejder sammen.

Konflikthåndtering: Praktisk erfaring er afgørende for at lære at takle besværlige situationer og konflikter med rejsende.

Fokus på sikkerhed og service: Sikkerhed er førsteprioritet, men det kan kombineres med et smil og en positiv oplevelse for de rejsende.

Kontinuerlig læring: Palle analyserer løbende sit arbejde, både under køreturen til og fra job og ved at observere andre lufthavne.

Godt kollegialt fællesskab: Arbejdet indebærer et stærkt sammenhold, som blandt andet styrkes gennem ture til udlandet med kollegaerne. Fold ud

Samme undersøgelse viser også, at seniorer har lavt selvtillid, når det kommer til at springe ud i ansøgningsprocessen. Det mærkede Palle også. - Jeg var meget nervøs til samtalen, men jeg fortalte bare, hvad jeg havde lavet før, interesser, familieliv og syn på livet. Jeg lagde alle kortene på bordet, siger han.

Før kiggede han bare på tal. Nu rører Palle (th) dagligt ved andre mennesker. Foto: LAWA Media

Han fik stillingen et halvt år senere efter flere samtaler. Fra Excel til menneskekontakt Overgangen fra bogholder til securitymedarbejder bestod af adskillige kurser, hvor Palle skulle lære sit nye job at kende og blive klædt på til ansvaret for, at passagerer i lufthavnen kommer sikkert frem.

- Mennesker kan ikke sættes i Excel-ark. Jeg måtte tage tæskene i lærdommen og lære at håndtere konflikter i praksis, siger han og fortsætter: - Vi roterer mellem opgaver hvert 20. minut for at holde os skarpe. Det kan være at guide passagerer, scanne bagage eller visitere rejsende. Det kræver et konstant fokus, da vi ikke må overse noget. Han brugte blandt andet de 45 minutter hver vej fra sit hjem til arbejdet på at fundere over, hvordan han ville løse konkrete problemstillinger. Den daglige kontakt med mennesker gav ham energi. Han vurderer selv, at de mange år alene med tal har givet ham en forøget tålmodighedstærskel. En egenskab han bruger hver dag på jobbet. - De fleste passagerer er søde, men nogle gange møder jeg folk, der nægter at følge reglerne. Men jeg vil gerne møde dem i øjenhøjde. For mig er det vigtigt, at folk har en god oplevelse i security, selvom sikkerheden altid kommer først.

Et valg han ikke fortryder Palle ser tilbage på skiftet uden fortrydelse. - Jeg har ikke fortrudt det et sekund. Tidligere sad jeg mange timer alene, men her møder jeg mennesker hver dag. Selvom jeg ikke skal rejse, så kribler det i min krop, når jeg skal på arbejde, siger han.

Ifølge en undersøgelse i Ældresagen har ansøger over 50 år mærket lavt selvtillid ved ansøgningsprocessen. Foto: LAWA Media

Hans råd til andre, der overvejer et jobskifte, er klart: - Hvis du føler, at du sidder fast, så følg dit hjerte. Man skal turde udfordre sig selv. Han mener, at mange er nervøse for at tage springet, men påpeger, at man ofte finder sig godt til rette i det nye, hvis man går helhjertet ind i det.

- Jeg vidste ikke meget om jobbet på forhånd, men jeg satte mig et mål, hvor jeg skulle ændre mit liv og gik efter det. For Palle var skiftet ikke kun et nyt job, men en livsændring, der gav ham mere energi og glæde i hverdagen.